Les conseillers du secrétaire américain à la Santé Robert F. Kennedy Jr. retardent le vote sur l'abandon de la recommandation du vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le vote est retardé en raison de la modification de la formulation des questions de vote

*

La recommandation de 1991 de vacciner tous les bébés à la naissance a permis de réduire les infections de 95 %

*

Les fabricants de vaccins contestent l'affirmation du comité selon laquelle l'innocuité du vaccin n'a pas été prouvée

*

La commission estime que seuls les bébés dont la mère est positive à l'hépatite B devraient être vaccinés

(Mise à jour des quatre premiers paragraphes pour refléter le retard du vote) par Mariam Sunny et Michael Erman

Les conseillers en matière de vaccins du ministre américain de la santé, Robert F. Kennedy Jr., ont reporté d'une journée le vote sur l'abandon d'une recommandation générale en faveur du vaccin contre l'hépatite B pour les enfants, déclarant qu'ils avaient besoin de plus de temps pour revoir les termes du vote.

Jeudi matin, le groupe avait indiqué qu'il voterait sur une proposition selon laquelle seuls les enfants nés de mères dont le test de dépistage de l'hépatite B est positif se verraient recommander de se faire vacciner.

Pour tous les autres nouveau-nés, la décision de vacciner ou non devrait être laissée aux parents, en consultation avec leur prestataire de soins de santé. Les parents devraient envisager de tester les anticorps protecteurs de leurs enfants avant de procéder à d'autres injections, a suggéré le groupe d'experts.

Mais la formulation du texte sur lequel ils allaient voter a changé jeudi et les membres de la commission ont voté pour un report au début de la journée de vendredi. L'un des membres a déclaré que le contenu exact des questions de vote avait déjà été modifié trois fois.

Depuis 1991, les États-Unis recommandent l'administration universelle du vaccin contre l'hépatite B, y compris une dose juste après la naissance, ce qui a permis de réduire les taux d'infection de 95 % , selon des études. La première dose est suivie de deux autres, entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois.

Le comité de conseillers des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies a initialement soulevé la question en septembre, lors de sa première réunion après avoir été entièrement reconstitué par Kennedy. Ce dernier a renvoyé les 17 experts indépendants précédents en juin et bon nombre des nouveaux membres sont alignés sur les opinions anti-vaccins du ministre de la santé.

Au cours de la réunion, Cynthia Nevison, climatologue et consultante auprès des CDC, a déclaré dans sa présentation que le risque de transmission de l'hépatite B à des enfants en bonne santé avait été surestimé. Mark Blaxill, homme d'affaires et membre du personnel du CDC, qui a dirigé le groupe anti-vaccin SafeMinds, a présenté une étude sur la sécurité du vaccin, concluant que les preuves de son innocuité étaient limitées.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés reçoivent le vaccin contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, suivi de deux ou trois doses à au moins quatre semaines d'intervalle.

"Je considère la dose néonatale à la naissance comme un filet de sécurité", a déclaré Cody Meissner, membre de la commission, ajoutant que les preuves d'une immunité à vie contre l'hépatite B à l'issue de la série de vaccinations sont très solides.

LES EXPERTS S'INTERROGENT SUR L'IMPORTANCE DU RISQUE

Plusieurs experts en maladies infectieuses se sont inquiétés du fait que le comité mettait l'accent sur le risque potentiel du vaccin, tandis que certains employés du CDC ont contesté le manque de preuves en faveur de cette initiative et la qualité douteuse des études présentées.

Certains ont demandé pourquoi le comité soulevait la question d'un vaccin dont l'innocuité et l'efficacité en matière de prévention des infections par le virus de l'hépatite B chez les nourrissons, qui peuvent entraîner de graves maladies du foie, ne sont plus à démontrer.

Les fabricants de vaccins Sanofi SASY.PA , Merck MRK.N et GSK GSK.L , dont les actions étaient en légère baisse jeudi, ont défendu leurs produits comme étant sûrs.

"A l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve crédible indiquant un risque de sécurité avec les vaccins actuels", a déclaré Ayman Chit, responsable des vaccins pour l'Amérique du Nord chez Sanofi, à propos des vaccins contre l'hépatite B.

Selon Demetre Daskalakis, ancien directeur du National Center for Immunization and Respiratory Diseases du CDC, les trois doses du vaccin sont nécessaires pour développer une immunité durable et une protection après la baisse des niveaux d'anticorps.

La recommandation d'administrer une dose universelle d'hépatite B à la naissance a été mise en œuvre en 1991 après que des stratégies de vaccination ciblées et fondées sur le risque n'aient pas réussi à prévenir la transmission périnatale et la transmission de l'hépatite B pendant la petite enfance. À l'époque, près de 20 000 bébés et enfants étaient infectés chaque année aux États-Unis, et la plupart des infections n'étaient diagnostiquées que plus tard dans la vie, souvent lorsque le cancer du foie ou des lésions hépatiques importantes s'étaient déjà développés.

"L'abandon de la vaccination universelle contre l'hépatite B privera les familles d'une chance de protéger leurs bébés contre le cancer", a déclaré Noel Brewer, ancien membre de la commission.

DES CONSÉQUENCES À LONG TERME

Ce changement serait le plus important jamais opéré par Kennedy, qui a fondé l'organisation anti-vaccins Children's Health Defense et a pris part à des procès contre des fabricants de médicaments avant d'entrer en fonction en janvier.

Parmi les autres changements politiques controversés qu'il a apportés, citons l'abandon de la recommandation générale faite aux Américains de se faire vacciner contre le virus COVID-19, la recommandation de séparer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de celui contre la varicelle pour les enfants de moins de 4 ans, l'ajout de nouvelles exigences pour les essais de vaccins et la réduction des fonds alloués aux vaccins à base d'ARNm.

Le comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination conseille l'agence sur les recommandations à adopter. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle essentiel en aidant les médecins à choisir les vaccins appropriés pour leurs patients.

Les recommandations relatives à la prise de décision clinique partagée, comme l'a proposé le comité, peuvent généralement être couvertes par les assureurs maladie, mais ces politiques tendent à réduire la vaccination par rapport à une recommandation en faveur des inoculations, selon les experts.

Le comité consultatif sur les vaccins remanié par Kennedy a rompu avec des normes établies de longue date visant à garantir la rigueur scientifique et le consensus, en permettant à des non-scientifiques de s'exprimer sur des questions clés.

Blaxill, un homme d'affaires et parent d'une fille autiste qui a été choisi comme conseiller du CDC, a fait une présentation sur les vaccins contre l'hépatite B. Il a déjà affirmé que la "survaccination" était à l'origine de l'autisme, ce qui est contraire à la science établie.

Le sénateur américain Bill Cassidy de Louisiane, un médecin républicain qui préside la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions, a déclaré dans un message sur X que le comité était "totalement discrédité. Ils ne protègent pas les enfants."