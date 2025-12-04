Les conseillers de Robert F. Kennedy Jr. envisagent d'abandonner la recommandation du vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les présentateurs dans les paragraphes 13 à 15, et d'informations générales dans l'ensemble du document) par Mariam Sunny et Michael Erman

Les conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. se sont penchés jeudi sur la question de savoir s'il fallait abandonner une recommandation générale en faveur du vaccin contre l'hépatite B pour les enfants, un vote étant prévu plus tard dans la journée, ce qui constituerait le changement le plus important dans la politique de vaccination des États-Unis sous l'égide du ministre de la santé.

Le groupe d'experts américain sur les vaccins a proposé que seuls les enfants nés de mères dont le test de dépistage de l'hépatite B est positif soient recommandés pour recevoir le vaccin.

Il a suggéré que pour tous les autres nouveau-nés, la décision soit laissée aux parents, en consultation avec leur prestataire de soins de santé. Pour ceux qui choisissent de se faire vacciner contre l'hépatite B, il est recommandé de ne pas le faire avant l'âge de deux mois.

Les conseillers voteront également sur une deuxième proposition qui prendrait en compte la nécessité de doses ultérieures de vaccin contre l'hépatite B, en recommandant aux parents et aux prestataires de tester si un enfant a déjà atteint des niveaux d'anticorps protecteurs avant de se faire vacciner à nouveau.

Le vaccin contre l'hépatite B est actuellement recommandé pour tous les enfants américains en trois doses, la première étant administrée dans les 24 heures suivant la naissance. Les doses suivantes, administrées entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois, font généralement partie d'une combinaison de vaccins visant à prévenir d'autres maladies telles que la polio et la coqueluche.

Plusieurs experts ont dénoncé les changements proposés.

Les trois doses sont essentielles pour une immunité durable, a déclaré Demetre Daskalakis, ancien directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires du CDC.

"Les doses uniques peuvent rendre le test d'anticorps positif, mais ces anticorps disparaissent. Les deuxième et troisième doses consolident la mémoire immunitaire à long terme, assurant une protection même après que (l'anticorps) a disparu", a déclaré M. Daskalakis sur X.

L'Organisation mondiale de la santé recommande également que tous les bébés reçoivent le vaccin contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, suivi de deux ou trois doses à au moins quatre semaines d'intervalle.

M. Kennedy, qui a longtemps milité contre les vaccins avant de devenir le plus haut responsable national en matière de santé, a procédé à des changements politiques radicaux. Il a notamment renoncé à recommander aux Américains de se faire vacciner contre le virus COVID-19, a recommandé de séparer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de celui contre la varicelle pour les enfants de moins de 4 ans, a ajouté de nouvelles exigences pour les essais de vaccins et a réduit les fonds alloués aux vaccins à base d'ARNm.

Le comité consultatif des CDC sur les pratiques de vaccination conseille l'agence sur les recommandations à adopter. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle essentiel en aidant les médecins à choisir les vaccins appropriés pour leurs patients.

La politique américaine de vaccination universelle à la naissance, adoptée en 1991, a permis de réduire de plus de 95 % le nombre d'infections chez les enfants, selon une analyse de plus de 400 études et rapports réalisée par des experts indépendants en matière de vaccins et publiée mardi.

"L'abandon de la vaccination universelle contre l'hépatite B privera les familles d'une chance de protéger leurs bébés contre le cancer", a déclaré Noel Brewer, ancien membre de la commission.

Le comité consultatif sur les vaccins remanié par M. Kennedy a rompu avec des normes établies de longue date visant à garantir la rigueur scientifique et le consensus, en intégrant des partisans connus de la lutte contre les vaccins et en autorisant des non-scientifiques à s'exprimer sur des questions clés.

Mark Blaxill, homme d'affaires et parent d'une fille autiste qui a été choisi comme conseiller du CDC, a fait une présentation sur les vaccins contre l'hépatite B. Il a déjà affirmé que la "survaccination" était à l'origine de l'autisme, contrairement à la science établie .

Vendredi, le comité examinera le calendrier de vaccination des enfants et des adolescents aux États-Unis et le comparera à celui d'autres pays développés. Aaron Siri, avocat et militant antivaccins de premier plan, devrait faire une présentation sur le sujet.

Les adjuvants reviendront également à l'ordre du jour, l'accent étant mis sur les additifs à base d'aluminium dans les vaccins et sur l'exposition avant l'âge de 24 mois.