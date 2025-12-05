Les conseillers de Kennedy voteront sur l'abandon de la recommandation du vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains

Les États-Unis ont une recommandation universelle pour le vaccin contre l'hépatite B depuis 1991

L'activiste anti-vaccins Aaron Siri présentera à la commission vendredi

Le groupe d'experts examinera la sécurité du calendrier de vaccination des enfants

Un groupe de conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. se réunit vendredi pour voter sur l'abandon d'une recommandation de longue date en faveur du vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants américains, une décision qui serait la plus importante jamais prise par le secrétaire à la santé du président Donald Trump .

Le vote, initialement prévu jeudi, a été repoussé au cours d'une journée inhabituelle et chaotique de présentations, dont certaines suggéraient que la politique actuelle des États-Unis en matière de doses à la naissance n'était pas sûre.

Selon l'ordre du jour révisé, les conseillers ont renoncé à revoir l'utilisation des adjuvants en aluminium dans les vaccins.

Depuis 1991, les États-Unis ont une recommandation universelle pour le vaccin contre l'hépatite B, y compris l'administration d'une dose juste après la naissance, ce qui réduit les taux d'infection de 95 %, selon des études . La première dose est suivie de deux autres, entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois.

Les experts en santé publique avertissent que l'abandon d'une recommandation universelle pour la dose administrée à la naissance aura pour conséquence que les enfants développeront des infections à vie qui peuvent conduire au cancer du foie et à la mort.

M. Kennedy, qui a fondé l'organisation antivaccinale Children's Health Defense, a licencié en juin les 17 experts indépendants qui siégeaient jusqu'alors au comité consultatif sur les vaccins des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, et les a remplacés par un groupe qui soutient largement son point de vue.

Le comité devrait se prononcer sur trois propositions, dont une recommandant que seuls les enfants nés de mères dont le test de dépistage de l'hépatite B est positif soient vaccinés.

Pour la plupart des autres enfants, les parents, en consultation avec les prestataires de soins de santé, devraient décider si et quand commencer la série de vaccins, selon la proposition. Elle conseille aux parents qui choisissent de retarder la vaccination d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois.

La commission prévoit également de voter sur le dépistage des anticorps de l'hépatite B chez les enfants avant de décider d'administrer les vaccins suivants.

Il votera également sur la question de savoir s'il faut continuer à soutenir la vaccination des nourrissons dont le statut de la mère à l'égard de l'hépatite B n'est pas connu.

"Bien qu'il semble que le changement puisse encore permettre aux parents et aux prestataires d'utiliser le vaccin sans coût supplémentaire, la mise en œuvre réelle de la prise de décision clinique partagée pourrait être lourde et pourrait conduire à des occasions manquées de vacciner les nourrissons", a déclaré le Dr Yvonne Maldonado, Taube Endowed Professor of Global Health and Infectious Diseases à l'École de médecine de l'Université de Stanford.

Les fabricants de vaccins Sanofi SASY.PA , Merck MRK.N et GSK GSK.L , dont les actions étaient en légère baisse jeudi, ont défendu la sécurité de leurs produits.

DISCUSSION SUR LE CALENDRIER DE VACCINATION DES ÉTATS-UNIS

Le dernier jour de la réunion de deux jours du comité consultatif des CDC sur les pratiques d'immunisation comprendra également des présentations visant à comparer le calendrier de vaccination des enfants et des adolescents aux États-Unis avec celui d'autres pays développés.

Aaron Siri, avocat et militant anti-vaccins de premier plan, devrait s'adresser au groupe d'experts sur le calendrier de vaccination au cours de la session. Il est rare que des non-scientifiques participent à ce type de réunion.

"Siri est un avocat qui gagne sa vie en poursuivant les fabricants de vaccins. Il se présente comme un expert des vaccins pour enfants", a écrit sur X le sénateur américain Bill Cassidy de Louisiane, un républicain et un médecin qui préside la commission sénatoriale de la santé, de l'éducation, du travail et des pensions.

"L'ACIP est totalement discréditée. Elle ne protège pas les enfants", a ajouté M. Cassidy, qui a joué un rôle déterminant dans la confirmation de M. Kennedy au poste le plus élevé de la nation en matière de santé.

Le calendrier, élaboré par le comité et approuvé par le CDC, est une liste de vaccins recommandés que tous les enfants de 18 ans et moins devraient recevoir, et l'âge auquel ils doivent les recevoir.

Tracy Beth Hoeg, fonctionnaire de la FDA, fera une présentation comparant le calendrier vaccinal américain à celui du Danemark.