Les conseillers de Kennedy suppriment les recommandations relatives au vaccin contre l'hépatite B pour la plupart des enfants, ce qui constitue un changement majeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les conseillers en matière de vaccins nommés par Kennedy reviennent sur une recommandation vieille de plusieurs décennies

*

Les États-Unis recommandent la vaccination universelle contre l'hépatite B depuis 1991

*

Une minorité de membres estime que le changement n'est pas étayé par des données

(Ajout d'un groupe anti-vaccin au paragraphe 16) par Michael Erman, Julie Steenhuysen et Christy Santhosh

Vendredi, un groupe de conseillers en matière de vaccins a abandonné une recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants américains devraient être vaccinés contre l'hépatite B à la naissance. Il s'agit d'une victoire politique majeure pour le ministre de la santé, Robert F. Kennedy Jr, qui, selon les experts en maladies, annulera des décennies de progrès en matière de santé publique.

Le comité a recommandé l'administration d'une dose à la naissance uniquement pour les enfants dont la mère est positive au virus ou dont le statut est inconnu, remplaçant ainsi la recommandation universelle de 1991 visant à protéger tous les enfants contre les infections par l'hépatite B, qui peuvent entraîner de graves maladies du foie.

Dans la grande majorité des cas - ceux où le test de la mère est négatif -, le comité a déclaré que les prestataires de soins de santé et les parents devraient se consulter pour décider s'il faut commencer la série de trois vaccins et quand, et il a recommandé que la première dose ne soit pas administrée avant l'âge de deux mois.

LES EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE DÉCRIENT CETTE DÉCISION

Des experts en santé publique et des groupes médicaux, dont l'American Medical Association, ont décrié cette décision, estimant qu'elle créait des obstacles au vaccin et qu'elle allait à l'encontre de décennies de preuves de son innocuité et de son efficacité.

Aux États-Unis, les infections par l'hépatite B ont chuté de près de 90 %, passant d'environ 9,6 pour 100 000 avant la généralisation de la vaccination à environ 1 pour 100 000 en 2018.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention), actuellement dirigés par Jim O'Neill, nommé par Kennedy, qui n'est pas un scientifique, s'appuieront sur les recommandations de la commission pour définir les orientations en matière de santé publique aux États-Unis. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle clé dans l'aide apportée aux médecins qui choisissent les vaccins appropriés pour leurs patients.

"Cela leur donne une porte ouverte pour continuer à apporter des changements au calendrier de vaccination sur la base d'opinions, de déclarations de fond sans soutien, sans cadre pour évaluer les preuves", a déclaré le Dr Flor Muñoz, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques, représentante de l'Infectious Diseases Society of America (Société des maladies infectieuses d'Amérique). "C'est extrêmement perturbant et décevant

L'Académie américaine de pédiatrie a déclaré qu'elle continuait à soutenir la dose de vaccin administrée à la naissance.

L'hépatite B se transmet principalement par le sang, le sperme ou certains autres fluides corporels et peut se propager par contact étroit avec des personnes qui ne savent pas qu'elles sont infectées, comme les soignants ou les amis.

LES PARENTS ONT LE CHOIX

L'accent mis par le comité sur le choix des parents - un principe clé du mouvement anti-vaccins auquel Kennedy a participé pendant des décennies - ne tient pas compte du rôle que jouent déjà les parents dans le choix des vaccins pour leurs enfants, selon les experts en santé publique.

le Dr Demetre Daskalakis, qui a démissionné en août du CDC en tant que directeur du Centre national pour l'immunisation et les maladies respiratoires, a déclaré dans un courriel: "Cela signalera aux cliniciens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le vaccin - ce n'est pas le cas - et qu'il y a des risques de responsabilité".

Les fabricants de vaccins contre l'hépatite B, Merck

MRK.N , Sanofi SASY.PA et GSK GSK.L , ont affirmé la sûreté deleurs produits, Merck se déclarant profondément préoccupé par le vote. Les actions de Merck ont chuté de 1 %, celles de GSK de 0,7 %, tandis que celles de Sanofi, cotée en bourse aux États-Unis, ont augmenté d'environ 0,7 %.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés soient vaccinés contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, puis qu'ils reçoivent deux ou trois doses de vaccin à au moins quatre semaines d'intervalle. Elle affirme que 95 % des nouveau-nés infectés développeront une hépatite chronique.

KENNEDY A REMODELÉ LA POLITIQUE VACCINALE

Kennedy, qui a fondé le groupe anti-vaccins Children's Health Defense, a licencié en juin les 17 experts indépendants précédents et les a remplacés par un groupe qui soutient largement son point de vue, dans le cadre d'une initiative visant à réformer la politique américaine en matière de vaccins.

Il s'agit du changement le plus important parmi ceux qui ont été effectués, notamment l'abandon des recommandations générales concernant le vaccin COVID, la réduction du financement des vaccins à ARNm et la recommandation aux mères enceintes de ne pas prendre de Tylenol en affirmant, sans preuve scientifique, que des études suggèrent l'existence d'un lien avec l'autisme.

La présidente de Children's Health Defense, Mary Holland, a applaudi ce changement, estimant que la recommandation universelle était erronée et qu'elle remettait en question la valeur du vaccin pour tous les nourrissons.

Les législateurs ont déclaré que Kennedy et le président Donald Trump seraient responsables de la réintroduction d'une maladie, alors qu'il existe un vaccin dont la sécurité et l'efficacité sont bien établies.

"En tant que médecin spécialiste du foie ayant traité des patients atteints d'hépatite B pendant des décennies, cette modification du calendrier vaccinal est une erreur", a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy, dont le vote a contribué à confirmer la nomination de M. Kennedy à ce poste. Il a exhorté M. O'Neill à maintenir les recommandations actuelles du CDC.

LA COMMISSION CRITIQUE LES DONNÉES DE SÉCURITÉ

De nombreux membres de la commission de Kennedy ont critiqué les données relatives à la sécurité des vaccins et ont déclaré que la recommandation universelle des États-Unis n'était pas en phase avec celles d'autres pays pairs, en particulier le Danemark.

Un responsable du CDC a fait valoir que les États-Unis étaient un pays unique, non comparable au Danemark, qui compte 6 millions d'habitants et où les soins de santé universels garantissent que plus de 95 % des femmes sont testées pour l'hépatite B.

Le comité a également voté pour que les parents testent les anticorps de l'hépatite B chez leurs enfants avant de décider de leur administrer d'autres vaccins. Selon la recommandation supprimée, la dose de naissance est suivie de deux autres vaccins, entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois. La commission n'a pas proposé de nouveau calendrier pour les vaccins suivants.

Deux membres du comité se sont vigoureusement opposés à ces changements et à ce que les médecins testent les enfants sur un niveau de réponse immunologique qui n'a pas été étudié.

"Nous verrons davantage d'enfants, d'adolescents et d'adultes infectés par l'hépatite B", a déclaré Joseph Hibbeln, membre du comité consultatif et ancien fonctionnaire de l'Institut national de la santé.

Il n'est pas certain que le vote du comité sur le dépistage entraîne une couverture d'assurance, car la législation américaine s'appuie actuellement sur l'avis du groupe de travail américain sur les services préventifs.