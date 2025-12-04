Les conseillers de Kennedy en matière de vaccins envisagent de supprimer la recommandation générale concernant le vaccin contre l'hépatite B

Les conseillers en matière de vaccins de Robert F. Kennedy Jr. se prononceront jeudi sur l'abandon d'une recommandation générale en faveur du vaccin contre l'hépatite B pour les enfants, laissant le choix aux parents, marquant ainsi le changement le plus important dans la politique de vaccination des États-Unis sous l'égide du ministre de la santé.

Le groupe d'experts américain sur les vaccins a proposé de ne recommander le vaccin qu'aux enfants nés de mères dont le test de dépistage de l'hépatite B est positif.

Il a suggéré que pour tous les autres nouveau-nés, la décision soit laissée aux parents, en consultation avec leur prestataire de soins de santé. Pour ceux qui choisissent de se faire vacciner contre l'hépatite B, il a recommandé de ne pas le faire avant l'âge de deux mois.

Les conseillers voteront également sur une deuxième proposition qui prendrait en compte la nécessité de doses ultérieures de vaccin contre l'hépatite B, en recommandant aux parents et aux prestataires de tester si un enfant a déjà atteint des niveaux d'anticorps protecteurs avant de se faire vacciner à nouveau.

Le vaccin contre l'hépatite B est actuellement recommandé pour tous les enfants américains en trois doses, la première étant administrée dans les 24 heures suivant la naissance. Les doses suivantes, administrées entre 1 et 2 mois et entre 6 et 18 mois, font généralement partie d'une combinaison de vaccins visant à prévenir d'autres maladies telles que la polio et la coqueluche.

Kennedy, qui a longtemps milité contre les vaccins avant de devenir le plus haut responsable national en matière de santé, a procédé à de profonds changements de politique. Il a notamment renoncé à recommander aux Américains de se faire vacciner contre le virus COVID-19, a recommandé de séparer le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole de celui contre la varicelle pour les enfants de moins de quatre ans, a ajouté de nouvelles exigences pour les essais de vaccins et a réduit les fonds alloués aux vaccins à base d'ARNm.