Les conseillers américains suppriment la recommandation de vacciner la plupart des enfants contre l'hépatite B, ce qui constitue une victoire majeure pour Robert F. Kennedy Jr.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les conseillers en matière de vaccins nommés par Robert F. Kennedy Jr. reviennent sur une recommandation vieille de plusieurs décennies

*

Les États-Unis recommandent la vaccination universelle contre l'hépatite B depuis 1991

*

Une minorité de membres soutient que le changement n'est pas étayé par des données

(Ajoute le vote au paragraphe 4, les commentaires extérieurs aux paragraphes 6,7; les membres du comité aux paragraphes 12,14) par Michael Erman, Julie Steenhuysen et Mariam Sunny

Un groupe de conseillers en matière de vaccins a abandonné vendredi une recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants américains devraient être vaccinés contre l'hépatite B à la naissance, ce qui constitue une victoire politique majeure pour le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. et qui, selon les experts en maladies, réduira à néant des décennies d'avancées en matière de santé publique.

La commission a voté en faveur du maintien de la dose à la naissance uniquement pour les enfants dont la mère est testée positive au virus, remplaçant ainsi la recommandation universelle de 1991 qui protégeait tous les enfants contre les infections par l'hépatite B, lesquelles peuvent entraîner de graves maladies du foie.

Pour les enfants dont la mère a été testée négative, le groupe d'experts a recommandé que les parents, en consultation avec un prestataire de soins de santé, décident quand ou si leur enfant commencera la série de vaccins. Selon la recommandation supprimée, la dose de naissance est suivie de deux autres vaccins, à l'âge de 1 à 2 mois et à l'âge de 6 à 18 mois. Le comité a recommandé aux parents d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois et de tester les anticorps de l'hépatite B chez les enfants avant de décider d'administrer les vaccins suivants.

LES EXPERTS EN SANTÉ PUBLIQUE DÉCRIENT CETTE DÉCISION

Les experts en santé publique ont décrié cette décision, affirmant que le passage à une prise de décision clinique partagée créerait des obstacles à l'utilisation des vaccins et que les parents ont déjà le contrôle des soins prodigués à leurs enfants.

Le Dr William Schaffner, spécialiste de la médecine préventive et des maladies infectieuses au centre médical de l'université Vanderbilt et ancien membre du comité, a déclaré que les organisations médicales américaines n'ont pas soutenu cette initiative.

"Je pense que l'Académie américaine de pédiatrie, le Collège américain des obstétriciens et gynécologues et d'autres grandes sociétés continueront à recommander le vaccin à la naissance", a-t-il déclaré.

Le comité conseille les centres américains de contrôle et de prévention des maladies sur les recommandations de santé publique à adopter. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle clé dans l'aide apportée aux médecins qui choisissent les vaccins appropriés pour leurs patients.

ROBERT F. KENNEDY JR. A REMODELÉ LA POLITIQUE VACCINALE

Robert F. Kennedy Jr., qui a fondé le groupe anti-vaccins Children's Health Defense, a licencié en juin les 17 experts indépendants précédents et les a remplacés par un groupe qui soutient largement ses opinions, dans le cadre d'un effort visant à remodeler la politique américaine en matière de vaccins.

Il s'agit là du changement le plus important, qui comprend l'abandon des recommandations générales concernant le vaccin COVID, la réduction du financement des vaccins à ARNm et la recommandation aux mères enceintes de ne pas prendre de Tylenol en affirmant, sans preuve scientifique, que des études suggèrent l'existence d'un lien avec l'autisme.

Au cours de la réunion de deux jours, deux membres du comité se sont vivement opposés à ce changement, affirmant qu'aucune donnée ne le justifiait et qu'il existait des décennies d'informations sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin.

"Nous verrons davantage d'enfants, d'adolescents et d'adultes infectés par l'hépatite B", a déclaré Joseph Hibbeln, ancien responsable des Instituts nationaux de la santé.

De nombreux membres de la commission ont affirmé qu'il n'y avait pas de données montrant que le vaccin était sûr et que les États-Unis n'étaient pas en phase avec les pays pairs.

"Les gens devraient être très, très méfiants lorsqu'on leur dit que quelque chose est sûr, en particulier un vaccin", a déclaré Retsef Levi, mathématicien au Massachusetts Institute of Technology, membre de la commission.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés soient vaccinés contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, puis qu'ils reçoivent deux ou trois doses du vaccin à au moins quatre semaines d'intervalle. Elle affirme que 95 % des nouveau-nés infectés développeront une hépatite chronique.