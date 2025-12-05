Les conseillers américains suppriment la recommandation de vacciner la plupart des enfants contre l'hépatite B, ce qui constitue une victoire majeure pour Kennedy

Les conseillers en matière de vaccins nommés par Kennedy reviennent sur une recommandation vieille de plusieurs décennies

Les États-Unis recommandent la vaccination universelle contre l'hépatite B depuis 1991

Une minorité de membres estime que le changement n'est pas étayé par des données

(Nouveau dans l'ensemble) par Michael Erman, Julie Steenhuysen et Mariam Sunny

Un groupe de conseillers en matière de vaccins a supprimé vendredi une recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants américains devraient être vaccinés contre l'hépatite B à la naissance. Il s'agit d'une victoire politique majeure pour le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr, qui, selon les experts en maladies, annulera des décennies de progrès en matière de santé publique.

La commission a voté en faveur du maintien de la dose à la naissance uniquement pour les enfants dont la mère est testée positive au virus, remplaçant ainsi la recommandation universelle de 1991 qui protégeait tous les enfants contre les infections par l'hépatite B, lesquelles peuvent entraîner de graves maladies du foie.

Pour les enfants dont la mère a été testée négative, le groupe d'experts a recommandé que les parents, en consultation avec un prestataire de soins de santé, décident quand ou si leur enfant commencera la série de vaccins. Selon la recommandation supprimée, ladose denaissance est suivie de deux autres vaccins, à l'âge de 1 à 2 mois et à l'âge de 6 à 18 mois.

Le comité recommandait aux parents d'administrer la première dose au plus tôt à l'âge de deux mois.

Les experts en santé publique ont dénoncé cette décision, affirmant que le passage à une prise de décision clinique partagée créerait des obstacles à l'utilisation des vaccins, et que les parents ont déjà le contrôle des soins prodigués à leurs enfants.

Le comité conseille les centres américains de contrôle et de prévention des maladies sur les recommandations de santé publique à adopter. Ces recommandations ont une incidence sur la couverture de l'assurance maladie aux États-Unis et jouent un rôle clé dans l'aide apportée aux médecins qui choisissent les vaccins appropriés pour leurs patients.

Robert F. Kennedy Jr, qui a fondé le groupe anti-vaccins Children's Health Defense, a licencié en juin les 17 experts indépendants précédents et les a remplacés par un groupe qui soutient largement son point de vue.

Au cours de la réunion de deux jours, deux membres du comité se sont vivement opposés au changement, affirmant qu'aucune donnée ne le justifiait et qu'il existait des décennies d'informations sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin.

De nombreux membres du comité, un groupe qui ne comprend plus aucun immunologiste, ont affirmé qu'il n'existait aucune donnée montrant que le vaccin était sûr et que les États-Unis n'étaient pas en phase avec les pays qui leur sont comparables.

L'Organisation mondiale de la santé recommande que tous les bébés soient vaccinés contre l'hépatite B dès que possible après la naissance, puis qu'ils reçoivent deux ou trois doses du vaccin à au moins quatre semaines d'intervalle. Elle affirme que 95 % des nouveau-nés infectés développeront une hépatite chronique.