Les conseillers américains en matière de vaccins abandonnent leur projet de remettre en question les injections de COVID à ARNm, selon le WaPo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un important groupe consultatif fédéral sur les vaccins a renoncé à attaquer les vaccins à ARNm de COVID, a rapporté mercredi le Washington Post, citant deux personnes au fait de la question.

Certains des conseillers en matière de vaccins du secrétaire à la santé et aux services sociaux Robert F. Kennedy Jr. avaient cherché à cesser de recommander les vaccins à ARNm, mais ce plan n'est plus d'actualité, selon le rapport.