Les congés de paternité plus nombreux chez les fonctionnaires que dans le privé

Les fonctionnaires sont plus enclins que les salariés à poser des congés de paternité et prolongent plus fréquemment leurs congés de paternité ou maternité par d'autres types de congés que les salariés du privé, révèle une étude publiée mardi par l'administration.