Les conflits salariaux mettent à l'épreuve l'avantage concurrentiel de l'industrie textile bangladaise, fondé sur les faibles coûts

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* Des conflits salariaux secouent le secteur de l'habillement en pleine saison

* Les travailleurs réclament une hausse salariale de 140%, soit 30 000 takas (243 $) par mois

* La hausse des coûts et la pression des acheteurs réduisent les marges des usines

par Ruma Paul

Les bas salaires et l’accès en franchise de droits aux principaux marchés occidentaux ont permis au Bangladesh de devenir le deuxième exportateur mondial de vêtements après la Chine,mais les manifestations salariales mettent à l’épreuve l’avantage en termes de coûts d’une industrie qui génère plus de 80% des recettes d’exportation du pays.

Les manifestations ont débuté samedi dans les zones industrielles autour de la capitale, Dacca, forçant des centaines d’usines de confection à suspendre leur production. Les travailleurs réclament une augmentation salariale de 140% et se sont affrontés avec la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes.

Ces troubles surviennent alors que l’industrie textile, qui emploie 4 millions de personnes et est réputée pour ses faibles coûts et sa fiabilité, s’apprêtait à lancer la fabrication des collections de printemps pour de grandes marques telles que H&M

HMb.ST , ABF.L (propriété d’Associated British Foods), Primark et Walmart WMT.O , et mettent en évidence le défi que représente l’augmentation des salaires dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intense.

Les dirigeants de l’entreprise de confection indiquent que des clients inquiets ont déjà appelé au sujet des livraisons, après les perturbations antérieures liées aux graves pénuries de carburant et d’électricité dues à la guerre au Moyen-Orient et aux manifestations antigouvernementales de masse de 2024 .

Le groupe Sparrow, qui compte parmi ses clients Zara (filiale d’Inditex) ITX.MC , Gap GAP.N et Marks & Spencer

MKS.L , a déclaré avoir interrompu sa production lundi après qu’une foule importante s’est attaquée à son usine.

Des images de vidéosurveillance ont montré des personnes lançant des briques et des pierres, brisant des vitres et endommageant les murs extérieurs tout en tentant de forcer l’ouverture des portes principales. Le directeur de Sparrow, Shovon Islam, a déclaré que plus de 5 000 travailleurs avaient été évacués en toute sécurité. On ignorait dans l’immédiat qui était à l’origine de cette attaque.

“C'est la période la plus chargée de l'année pour notre secteur”, a déclaré M. Islam à Reuters, ajoutant que d'importantes livraisons étaient prévues pour novembre.

“Toute perturbation à ce stade est extrêmement préjudiciable et entrave la production au pire moment possible. Tous mes acheteurs sont inquiets.”

UNE HAUSSE DES SALAIRES POURRAIT ÉRODER L’AVANTAGE CONCURRENTIEL EN TERMES DE PRIX

Les travailleurs réclament un salaire mensuel minimum de 30 000 takas (243 dollars), contre 12 500 takas (100 dollars) actuellement. La dernière augmentation salariale remonte à 2023, lorsque les salaires avaient augmenté de plus de 56%. Les hausses précédentes se situaient entre 50% et 77%.

Le gouvernement bangladais a mis en place dimanche une commission salariale chargée de formuler une recommandation salariale après avoir pris en compte des facteurs tels que l’inflation, la conjoncture économique, le coût de la vie et les résultats à l’exportation, a déclaré Abdur Rahman Tarafder, secrétaire du ministère du Travail et de l’Emploi.

L’American Apparel & Footwear Association, qui regroupe les principales entreprises américaines du secteur, a déclaré que cette commission constituait “une occasion cruciale d’instaurer un salaire équitable permettant aux travailleurs du textile de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille” et a appelé à la mise en place d’un processus de révision annuel.

L'industrie textile représente environ 10% du PIB du Bangladesh.

Toute augmentation similaire aux hausses précédentes pourrait faire passer le salaire minimum du Bangladesh au-dessus de celui de l’Inde, quatrième exportateur mondial de textiles.

Selon les responsables du secteur, les salaires minimums dans le secteur de l’habillement en Inde varient généralement entre 13 000 roupies (137 dollars) et 15 000 roupies par mois. En Chine et au Vietnam, les salaires sont environ deux fois plus élevés qu’au Bangladesh, selon les données de 2024 de l’Organisation internationale du travail.

M. Mohiuddin Chowdhury, directeur général de Clifton Group, une entreprise de confection située dans la ville portuaire de Chittagong au Bangladesh, a déclaré que l’Inde constituait également un concurrent de plus en plus redoutable, car elle disposait de ses propres ressources en coton et d’une solide industrie du fil, ainsi que de mesures gouvernementales visant à soutenir ce secteur.

Et tandis que le Bangladesh bénéficie d’un accès en franchise de droits et sans contingent à des marchés tels que l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, l’Inde a désormais conclu un accord de libre-échange avec le Royaume-Uni , deuxième destination en importance pour les vêtements bangladais.

Au cours de l’exercice financier clos le 30 juin, les recettes d’exportation du secteur de l’habillement bangladais ont reculé de 1,65% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 38,70 milliards de dollars, bien qu’elles aient rebondi de 6,1% entre juillet et septembre, atteignant 10,58 milliards de dollars.

“LES COÛTS AUGMENTENT DE TOUS CÔTÉS”

M. Chowdhury a indiqué qu’un acheteur américain avait récemment demandé une réduction de 3 cents par pièce sur une commande de tricots après que des fabricants indiens eurent proposé des prix plus bas.

“Nous n’avons pas eu d’autre choix que d’accepter”, a-t-il déclaré, alors même que les coûts logistiques ont augmenté de 5% à 7% au cours de l’année écoulée en raison de la hausse des dépenses liées au carburant, à l’électricité, au transport maritime et au fret.

“Les coûts augmentent de tous côtés, mais les acheteurs continuent de faire pression pour obtenir des prix plus bas”, a déclaré M. Chowdhury.

“Avec des marges souvent limitées à 2% à 3%, les usines ont peu de marge de manœuvre pour absorber des coûts supplémentaires. Les revendications des travailleurs sont compréhensibles, mais des perturbations prolongées pourraient menacer les emplois et la viabilité des usines.”

La main-d’œuvre représente actuellement environ 10% à 13% des coûts du secteur.

Selim Raihan, professeur d’économie à l’université de Dacca, a déclaré que les acheteurs accordaient de l’importance à la fiabilité.

“Un fournisseur légèrement moins cher peut rapidement s’avérer plus coûteux si les commandes sont retardées, si la qualité est irrégulière ou si des conflits sociaux interrompent régulièrement la production”, a-t-il déclaré.