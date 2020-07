Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les confinements ont souri à Amazon, qui bat les estimations de Wall Street Reuters • 30/07/2020 à 22:18









SAN FRANCISCO, 30 juillet (Reuters) - Amazon.com <AMZN.O, qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a dépassé les prévisions des analystes alors que les mesures de confinement imposées pour contrer la propagation du coronavirus ont incité de nombreux consommateurs à se tourner vers la plateforme de commerce électronique. Le groupe de Jeff Bezos affiche des ventes nettes de 88,91 milliards de dollars sur le deuxième trimestre, contre 63,40 milliards l'année précédente. Les analystes tablaient sur un chiffre 81,56 milliards, selon les données IBES de Refinitiv. (Jeffrey Dastin avec Akanksha Rana à Bangalore version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +0.60%