Les compagnies pétrolières américaines gagnent du terrain après que Donald Trump a signalé un accès aux réserves vénézuéliennes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions) par Arunima Kumar

Les actions des compagnies pétrolières américaines ont bondi lundi, alimentées par la perspective d'un accès aux vastes réserves pétrolières du Venezuela après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis prendraient le contrôle de la nation sud-américaine à la suite de l'arrestation de son président.

Le Venezuela détient les plus grandes réserves de pétrole du monde, mais la production a chuté au cours des dernières décennies en raison d'une mauvaise gestion, d'investissements étrangers limités à la suite de la nationalisation de son industrie pétrolière et de sanctions.

"Nous allons demander à nos très grandes compagnies pétrolières américaines , les plus importantes au monde, d'aller sur place, de dépenser des milliards de dollars, de réparer les infrastructures très endommagées, les infrastructures pétrolières, et de commencer à faire de l'argent pour le pays", a déclaré Donald Trump samedi, après que les forces américaines ont saisi le président vénézuélien Nicolas Maduro à Caracas.

Les actions de Chevron CVX.N , la seule major américaine opérant actuellement dans les champs pétroliers du Venezuela , ont grimpé de 6,5 % dans les échanges avant bourse, tandis que les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N , Phillips 66 PSX.N , Valero Energy VLO.N et PBF Energy PBF.N étaient en hausse de 4 % à 11 %.

Les prix du pétrole, cependant, sont restés largement stables lundi, l'abondance de l'offre mondiale continuant à peser sur le marché malgré l'incertitude entourant les flux vénézuéliens. O/R

Trump a déclaré que l'embargo sur toutes les exportations de pétrole vénézuélien resterait pleinement en vigueur pour le moment.

Le brut vénézuélien est un brut lourd à haute teneur en soufre, qui convient à la production de diesel et de carburants plus lourds, bien qu'avec des marges plus faibles par rapport à d'autres qualités, en particulier celles provenant du Moyen-Orient.

"Ce type de brut correspond bien à la configuration des raffineries américaines de la côte du golfe du Mexique, qui ont toujours été conçues pour traiter de telles qualités", a déclaré Ahmad Assiri, stratégiste chez Pepperstone.

La présence actuelle de Chevron au Venezuela dans le cadre d'une dérogation américaine l'a positionné comme un bénéficiaire potentiel précoce de tout changement de politique, tandis que les raffineurs ont tout à gagner d'une plus grande disponibilité de brut lourd plus près de chez eux.

RETOUR DES ACTIFS

Selon les analystes de J.P. Morgan, l'action des États-Unis pourrait également ouvrir la voie à la restitution des actifs saisis par le Venezuela en 2007 sous le régime de l'ancien dirigeant Hugo Chavez.

Selon eux, ConocoPhillips COP.N et Exxon Mobil XOM.N ont d'importantes sentences arbitrales en cours, qui ont plus de chances d'être récupérées.

"Au total, ConocoPhillips a des demandes d'indemnisation en suspens qui avoisinent les 10 milliards de dollars, tandis que les dommages-intérêts en suspens d'Exxon semblent être de l'ordre de 2 milliards de dollars par rapport à leurs demandes initiales qui dépassaient les 15 milliards de dollars", ont déclaré les analystes.

Les actions ont reflété cet optimisme, ConocoPhillips augmentant de 5,5 % et Exxon de 3 %.

Les actions des sociétés de services pétroliers, dont la technologie serait cruciale pour stimuler la production de brut du Venezuela, ont également grimpé. Baker Hughes BKR.O , Halliburton HAL.N et SLB SLB.N ont augmenté de 6,6% à 9%.

Cependant, les analystes ont averti que toute reprise significative prendrait du temps, étant donné l'incertitude politique, le délabrement des infrastructures et des années de sous-investissement.

Le Venezuela produisait jusqu'à 3,5 millions de barils par jour (bpd) dans les années 1970, ce qui représentait plus de 7 % de la production mondiale.

La production a chuté en dessous de 2 millions de bpj dans les années 2010 et a atteint en moyenne 1,1 million de bpj l'année dernière, soit environ 1 % de l'offre mondiale.