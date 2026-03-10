Les compagnies aériennes mondiales augmentent le prix de leurs billets alors que la guerre en Iran fait grimper le prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Air New Zealand augmente ses tarifs et suspend ses perspectives

* Qantas étudie les possibilités de redéploiement de ses capacités vers l'Europe

* Les actions des compagnies aériennes se stabilisent après leur récente chute

* Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre

* Finnair met en garde contre les risques liés à la disponibilité du carburant en cas de conflit prolongé

(Ajout des annulations de vols de British Airways au paragraphe 17) par Shivangi Lahiri et Sameer Manekar

La compagnie australienne Qantas Airways

QAN.AX , la compagnie scandinave SAS et Air New Zealand

AIR.NZ ont annoncé des hausses de tarifs mardi, en raison d'une brusque augmentation du prix du carburant causée par le conflit au Moyen-Orient qui secoue le secteur mondial de l'aviation.

Les prix du kérosène, qui se situaient entre 85 et 90 dollars le baril avant les frappes américano-israéliennes sur l'Iran , sont montés en flèche pour atteindre entre 150 et 200 dollars, a déclaré la compagnie nationale néo-zélandaise, qui a suspendu ses perspectives financières pour 2026 en raison de l'incertitude entourant le conflit.

La guerre, qui a perturbé le transport maritime via la route d'exportation de pétrole la plus vitale au monde, a fait grimper les prix du pétrole, bouleversant les voyages mondiaux, faisant grimper en flèche les billets d'avion sur certains itinéraires et suscitant des craintes d'un effondrement profond des voyages .

"Des augmentations de cette ampleur nous obligent à réagir afin de maintenir des opérations stables et fiables", a déclaré un porte-parole de SAS à Reuters, ajoutant que la compagnie avait mis en œuvre un "ajustement temporaire des prix".

L'année dernière, la plus grande compagnie aérienne scandinave a temporairement ajusté sa politique de couverture du carburant en raison des conditions incertaines du marché et a déclaré qu'elle n'avait pas couvert sa consommation de carburant pour les 12 mois suivants.

Plusieurs compagnies aériennes asiatiques et européennes, dont Lufthansa LHAG.DE et Ryanair RYA.I , ont mis en place des couvertures pétrolières, garantissant une partie de leur approvisionnement en carburant à des prix fixes.

Finnair, qui a couvert plus de 80 % de ses achats de carburant au premier trimestre, a averti que même la disponibilité du carburant pourrait être menacée si le conflit s'éternisait.

"Une crise prolongée pourrait affecter non seulement le prix du carburant, mais aussi sa disponibilité, au moins temporairement", a déclaré un porte-parole de Finnair, ajoutant que ce n'était pas encore le cas.

Le Koweït , l'un des principaux exportateurs de carburéacteur vers le nord-ouest de l'Europe, a été confronté à des réductions de production.

CHAOS DANS L'ESPACE AÉRIEN AU MOYEN-ORIENT

Soulignant le chaos de l'espace aérien au Moyen-Orient, des avions arrivant à Dubaï ont été brièvement placés en attente mardi en raison d'une attaque potentielle de missiles, a déclaré le service de suivi des vols Flightradar24 sur X. Les avions ont finalement atterri.

Qantas a déclaré qu'en plus d'augmenter les tarifs internationaux, elle envisageait de redéployer sa capacité vers l'Europe, car les compagnies aériennes et les passagers cherchent à éviter les perturbations au Moyen-Orient, où les tirs de drones et de missiles ont réduit les vols.

Les tarifs aériens ont grimpé en flèche sur les routes Asie-Europe en raison des fermetures d'espace aérien et des contraintes de capacité, et Cathay Pacific Airways 0293.HK de Hong Kong a déclaré mardi qu'elle ajouterait des vols supplémentaires à destination de Londres et de Zurich en mars.

Air New Zealand a déclaré qu'elle avait augmenté les tarifs économiques aller simple de 10 dollars néo-zélandais (6 dollars) sur les liaisons intérieures, de 20 dollars néo-zélandais sur les liaisons internationales court-courriers et de 90 dollars néo-zélandais sur les liaisons long-courriers, avec d'autres ajustements de prix et d'horaires possibles si les coûts du kérosène restent élevés.

Hong Kong Airlines a indiqué sur son site web qu'elle augmenterait ses surtaxes carburant de 35,2 % à partir de jeudi, l'augmentation la plus forte concernant les vols entre Hong Kong et les Maldives, le Bangladesh et le Népal.

Cependant, certaines compagnies aériennes européennes ont déclaré qu'elles ne voyaient pas la nécessité d'agir à court terme. Un porte-parole d'IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a déclaré que la compagnie était bien protégée dans l'immédiat et qu'elle n'avait pas l'intention de modifier le prix de ses billets.

British Airways a déclaré mardi qu'elle avait avancé la fin de ses vols d'hiver vers Abu Dhabi en raison de "l'incertitude persistante", annulant tous les services jusqu'à l'approche de la fin de l'année qui étaient prévus jusqu'au 11 avril.

LES ACTIONS DES COMPAGNIES AÉRIENNES SE STABILISENT APRÈS LA CHUTE

Certains titres de compagnies aériennes ont augmenté et les prix du pétrole ont chuté à environ 90 dollars le baril mardi, contre un sommet de 119 dollars lundi, après que le président américain Donald Trump a déclaré lundi que la guerre pourrait être bientôt terminée.

À l'ouverture des marchés en Europe, les actions des compagnies aériennes étaient en hausse de 4 à 7 %. Les actions des principaux transporteurs américains Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O , Southwest Airlines LUV.N et American Airlines AAL.O étaient en baisse de 2 % à 4 % dans les premiers échanges.

Les compagnies aériennes américaines ont moins recours aux opérations de couverture que leurs rivales européennes et asiatiques pour gérer leurs coûts de carburant, ce qui rend leurs actions plus vulnérables à la volatilité du pétrole. En Asie, Qantas a clôturé en hausse de 0,5%, Korean Air Lines

003490.KS a augmenté de 3% et Cathay Pacific 0293.HK a progressé de 3,6%. Toutes ces compagnies avaient enregistré de fortes baisses lundi.

Le carburant est la deuxième dépense la plus importante pour les transporteurs aériens après la main-d'œuvre, représentant généralement un cinquième à un quart des dépenses d'exploitation.

LES CONFLITS RÉDUISENT L'ESPACE AÉRIEN DISPONIBLE

Outre les coûts élevés du carburant, le rétrécissement de l'espace aérien menace également de faire dérailler l'industrie mondiale du voyage, car les pilotes se déroutent pour éviter le conflit au Moyen-Orient et la capacité sur les itinéraires populaires se remplit.

Selon Cirium, Emirates, Qatar Airways et Etihad représentent ensemble environ un tiers du trafic de passagers entre l'Europe et l'Asie et transportent plus de la moitié des passagers de l'Europe vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les îles voisines du Pacifique.

Les compagnies aériennes européennes ont déjà dû faire face à la pénurie d'espace aérien créée par la guerre en Ukraine, et nombre d'entre elles évitent l'espace aérien russe et empruntent des itinéraires internationaux plus longs. Aujourd'hui, avec un espace aérien encore plus réduit, elles affirment que leur activité est devenue encore plus difficile.

(1 $ = 7,8236 dollars de Hong Kong)

(1 dollar = 1,6892 dollar néo-zélandais)