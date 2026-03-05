Les compagnies aériennes et les agences de voyage mettent en garde contre les risques pour le trafic aérien alors que la fermeture partielle se poursuit

Des groupes représentant les principales compagnies aériennes américaines et des associations de voyageurs ont mis en garde jeudi contre la fermeture partielle du gouvernement, qui risque d'interrompre le trafic aérien à l'approche de la saison des vacances de printemps, très chargée aux États-Unis.

Environ 50 000 agents de contrôle de la sécurité dans les aéroports de l'Administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) travaillent sans salaire et, à mesure que la fermeture se poursuit, d'autres travailleurs pourraient ne pas pouvoir ou vouloir se rendre au travail en raison de difficultés financières.