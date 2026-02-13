Les compagnies aériennes et les agences de voyage mettent en garde contre l'impact de la fermeture partielle du gouvernement sur les agents de contrôle dans les aéroports

Les principales compagnies aériennes et les agences de voyage ont exhorté vendredi le Congrès à éviter une fermeture partielle du gouvernement, qui aurait pour conséquence que quelque 50 000 agents de sécurité des aéroports ne seraient pas payés avant la période de vacances de printemps aux États-Unis.

Le personnel de l'administration de la sécurité des transports (Transportation Security Administration) devrait travailler sans être rémunéré à partir de samedi, en l'absence d'un accord sur le financement des agences du département de la sécurité intérieure (Homeland Security Department).

"Les voyageurs et l'économie américaine ne peuvent pas se permettre que le personnel essentiel de la TSA travaille sans salaire, ce qui augmente le risque d'absences imprévues et des défections, et peut en fin de compte entraîner des temps d'attente plus longs et des vols manqués ou retardés", ont déclaré Airlines for America, U.S. Travel et American Hotel & Lodging Association dans un communiqué commun.