Les compagnies aériennes demandent à la FAA de renoncer aux réductions de vols car les contrôleurs sont payés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principales compagnies aériennes américaines demandent à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) de renoncer aux réductions obligatoires de 6 % des vols intérieurs dans 40 grands aéroports, imposées pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité du trafic aérien après la fin d'une fermeture record du gouvernement.

Les compagnies aériennes ne respectent pas, pour la plupart, l'ordre de la FAA qui exige des réductions beaucoup plus importantes. Cirium, une société d'analyse de l'aviation, a indiqué que les compagnies aériennes n'ont annulé que 2 % de l'ensemble des vols vendredi, contre 3,5 % jeudi. Vendredi, les contrôleurs aériens et d'autres employés de la FAA ont commencé à recevoir des arriérés de salaire partiels, selon la FAA et les syndicats.