Les compagnies aériennes demandent à la FAA de renoncer à la réduction des vols car les contrôleurs sont payés

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La FAA a gelé les réductions à 6 % alors que les perturbations liées à l'arrêt des activités diminuaient

*

Les compagnies aériennes annulent beaucoup moins de vols que ce qui avait été exigé

*

La FAA manque toujours de 3 500 contrôleurs aériens

(Pas de commentaire immédiat de la FAA, plus de détails dans les paragraphes 3 à 10) par David Shepardson

Les principales compagnies aériennes américaines demandent à l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) d'abandonner la réduction obligatoire de 6 % des vols intérieurs dans 40 grands aéroports, imposée pour répondre aux préoccupations en matière de sécurité du trafic aérien après la fin d'une fermeture record du gouvernement.

Les compagnies aériennes ne respectent pas, pour la plupart, l'ordre de la FAA qui exige des réductions beaucoup plus importantes. Cirium, une société d'analyse de l'aviation, a indiqué que les compagnies aériennes n'ont annulé que 2 % de leurs vols vendredi, contre 3,5 % mercredi et jeudi. Vendredi, les contrôleurs aériens et d'autres employés de la FAA ont commencé à recevoir des arriérés de salaire correspondant à environ 70 % de ce qui leur est dû, à l'exclusion des heures supplémentaires, selon la FAA et les responsables syndicaux.

Les compagnies aériennes ont fait valoir en privé à la FAA qu'il était temps de mettre fin aux réductions et certaines ont déclaré qu'elles prévoyaient de réduire le nombre de vols, voire de les supprimer, samedi, ont déclaré des responsables à Reuters.

La FAA, qui n'a pas fait de commentaire vendredi, a décidé mercredi d'alléger les annulations obligatoires après que les perturbations dues aux absences des contrôleurs aériens ont diminué de façon spectaculaire lorsque le Congrès a voté la réouverture du gouvernement après 43 jours de fermeture. La FAA a maintenu les réductions à 6 % au lieu de les augmenter à 8 % jeudi et à 10 % vendredi, comme annoncé précédemment.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré vendredi que seuls quelques contrôleurs s'étaient absentés du travail jeudi, les opérations s'étant considérablement améliorées.

"Nous examinons les données fournies et travaillons d'arrache-pied pour que l'espace aérien revienne à la normale", a déclaré M. Duffy.

Par ailleurs, un groupe de démocrates de la Chambre des représentants, dirigé par Rick Larsen, membre de la commission des transports et de l'infrastructure, a demandé vendredi à l'administration de lui communiquer les données spécifiques relatives à la sécurité et leur comparaison avec les six derniers mois. "Il semble que l'administration ait pris cette décision sans coordination adéquate avec les principales parties prenantes du secteur de l'aviation", ont écrit les démocrates.

United Airlines UAL.O a déclaré avoir annulé 134 vols pour vendredi, soit près de 3 % de ses vols, après avoir annulé 222 vols jeudi.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel. Nombre d'entre eux effectuaient des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même que la fermeture de la FAA ne les conduise à travailler sans salaire.

Les absences des contrôleurs aériens ont entraîné des dizaines de milliers d'annulations et de retards de vols depuis le 1er octobre, date du début de la fermeture gouvernementale de 43 jours.