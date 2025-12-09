Les compagnies aériennes avertissent que les objectifs en matière de carburants verts sont compromis par l'insuffisance de l'offre

La production de SAF n'atteint pas les volumes escomptés, déclare Willie Walsh de l'IATA

Les SAF représentent actuellement 0,3 % de l'utilisation mondiale de carburéacteur, et devraient représenter 0,7 % d'ici à 2025

Les compagnies aériennes accusent les producteurs d'être à l'origine des prix élevés des SAF et d'une production insuffisante

(Ajout de commentaires sur Airbus dans les paragraphes 9 à 14) par Joanna Plucinska et Olivia Le Poidevin

L'Association internationale du transport aérien (IATA) a déclaré mardi que l'industrie mondiale du transport aérien ne parviendrait probablement pas à atteindre ses objectifs en matière d'utilisation de carburants verts dans les années à venir, imputant les progrès "décevants" aux producteurs de carburants et aux autorités de régulation.

Le carburant aviation durable (SAF), fabriqué en grande partie à partir de déchets ou d'huiles de cuisson usagées, peut réduire les émissions de manière significative par rapport au carburéacteur traditionnel. Cependant, il reste deux à cinq fois plus cher que le carburant conventionnel.

L'IATA prévoit que 2,4 millions de tonnes de SAF seront disponibles en 2026, ce qui ne représente que 0,8 % de la consommation totale de carburant. Le secteur de l'aviation dans son ensemble s'est engagé en 2021 à parvenir à des émissions nettes nulles d'ici 2050, en s'appuyant fortement sur un passage progressif aux SAF.

"Nous ne voyons pas les SAF produits dans les volumes que nous espérions et que nous attendions. C'est décevant", a déclaré Willie Walsh, directeur général de l'association professionnelle, aux journalistes. Il avait déjà prévenu que l'objectif de zéro émissions nettes en 2050 pourrait être menacé.

Le carburant aviation durable représente environ 0,3 % de la consommation mondiale de carburéacteur et ne devrait atteindre que 0,7 % d'ici à 2025, selon les données de l'IATA. Les experts affirment que la production doit augmenter rapidement pour que le secteur atteigne ses objectifs en matière d'émissions.

Les compagnies aériennes affirment depuis longtemps qu'elles sont prêtes à acheter tous les SAF disponibles, mais elles accusent les producteurs de carburéacteur de gonfler artificiellement les prix et de ne pas produire suffisamment de carburant plus écologique.

"Ce n'est pas une question de prix, c'est une question de disponibilité, et elles ne sont tout simplement pas en mesure de mettre la main sur les SAF dont elles ont besoin pour réaliser l'ambition qu'elles ont exprimée", a déclaré M. Walsh.

Il a ajouté qu'il s'attendait à ce que de nombreux transporteurs reviennent sur leurs engagements officiels en matière de durabilité en 2026, citant Air New Zealand qui a ouvert la voie en fixant des attentes plus réalistes.

MOINS DE CONFIANCE EN AIRBUS

M. Walsh a déclaré que la confiance en Airbus AIR.PA s'est affaiblie, tandis que les performances de Boeing BA.N se sont améliorées, en raison des problèmes persistants liés à la chaîne d'approvisionnement.

Au début du mois, l'avionneur européen a été contraint de réduire ses objectifs de livraison lorsque des défauts sont apparus sur certains panneaux de fuselage, quelques jours après avoir rappelé 6 000 avions de la série A320 en raison d'un problème de logiciel lié au rayonnement cosmique.

"Je pense que nous assistons à une évolution où il est généralement reconnu que les performances de Boeing se sont considérablement améliorées. Les gens ont beaucoup plus confiance en Boeing pour tenir les engagements qu'ils ont pris, et nous constatons que les gens ont moins confiance en Airbus", a déclaré M. Walsh.

"C'est décevant pour l'industrie, car les livraisons d'avions neufs seront moins nombreuses que prévu", a-t-il ajouté.

Airbus a réduit son objectif de 4 % et confirmé que les livraisons avaient déjà ralenti en novembre, quelques semaines après que la série A320, y compris l'A321, le modèle le plus vendu, a dépassé le Boeing 737 MAX, qui a récemment connu des difficultés, en tant qu'avion de passagers le plus livré de l'histoire.