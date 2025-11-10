 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes annulent plus de 1 500 vols aux États-Unis lundi, alors que le shutdown persiste
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 13:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les compagnies aériennes ont annulé lundi plus de 1.000 vols aux Etats-Unis pour la quatrième journée consécutive, alors que les réductions de vols par le gouvernement et les absences du personnel du trafic aérien continuent de faire des ravages dans l'aviation.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué qu'à 7h45 ET (1245 GMT), plus de 1.550 vols avaient été annulés et 1.200 retardés lundi, après 2.950 vols annulés et près de 10.800 retardés dimanche, la pire journée pour les perturbations de vols depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre.

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,6500 USD NASDAQ +3,80%
DELTA AIR LINES
58,900 USD NYSE +1,82%
SOUTHWEST AIRLIN
32,455 USD NYSE +2,95%
UNITED AIRLINES
97,4300 USD NASDAQ +1,79%
