Les compagnies aériennes annulent plus de 1 500 vols aux États-Unis ce lundi, alors que le shutdown persiste
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte) par David Shepardson

Les compagnies aériennes ont annulé plus de 1.500 vols aux Etats-Unis lundi, le quatrième jour consécutif où les annulations ont dépassé les 1.000, alors que les réductions de vols par le gouvernement et les absences du personnel du trafic aérien continuent de faire des ravages dans l'aviation.

FlightAware, un site web de suivi des vols, a indiqué qu'à 8h30 ET (1330 GMT), plus de 1.550 vols avaient été annulés et 1.400 retardés lundi, après 2.950 vols annulés et près de 10.800 retardés dimanche. Il s'agit de la pire journée de perturbation des vols depuis le début de la fermeture du gouvernement le 1er octobre.

Une tempête hivernale de novembre à Chicago a également perturbé le transport aérien.

L'Administration fédérale de l'aviation a annoncé dimanche qu'elle suspendait le trafic de l'aviation générale dans 12 aéroports ayant des problèmes de personnel de contrôle du trafic aérien, dont Chicago O'Hare et Reagan Washington National.

Le shutdown, qui a atteint un record de 40 jours, a entraîné une pénurie de contrôleurs aériens qui, comme d'autres employés fédéraux, n'ont pas été payés depuis des semaines.

Le Sénat américain a voté en faveur de un projet de loi visant à mettre fin à la fermeture du gouvernement, dimanche en fin de journée.

La FAA a demandé aux compagnies aériennes de réduire de 4 % le nombre de vols quotidiens à partir de vendredi dans 40 grands aéroports en raison de problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien. Les réductions de vols doivent atteindre 6 % le mardi et 10 % le 14 novembre.

Les compagnies aériennes se demandent quand la FAA mettra fin aux réductions de vols imposées par le gouvernement. Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, a déclaré qu'il souhaitait d'abord voir s'améliorer les effectifs du contrôle aérien et les données relatives à la sécurité.

