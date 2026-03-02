 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes annulent leurs vols après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 10:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de Finnair au paragraphe 19, mise à jour des dates d'arrêt de l'ITA au paragraphe 23)

Le transport aérien mondial est resté dans la tourmente lundi, alors que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, dont Dubaï, Doha et Abu Dhabi, pour une troisième journée, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Les compagnies aériennes internationalesont annulé les vols dans tout le Moyen-Orient après que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran samedi, plongeant la région dans un nouveau conflit.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par compagnie aérienne et par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES

La plus grande compagnie aérienne grecque AGNr.AT a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv en Israël, de Beyrouth au Liban et d'Erbil en Irakjusqu'au3 mars.

AIR FRANCE KLM Air France AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 3 mars.

KLMa indiqué que ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam pourraient être perturbés jusqu'au 6 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv ont été suspendus .

AIR INDIA

La compagnie aérienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, d'Israël et du Qatar jusqu'au 2 mars. Elle a également annulé certains vols à destination et en provenance de l'Europe le 2 mars.

BRITISH AIRWAYS

British Airways ICAG.L , propriété de l'IAG, a déclaré queles clients voyageant entre Londres et Abu Dhabi, Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï ou Tel Aviv jusqu'au 15 mars peuvent modifier gratuitement la date de leur vol pour voyager au plus tard le 29 mars. Ceux qui voyagent jusqu'au 8 mars peuvent également demander un remboursement intégral.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

La compagnie aérienne de Hong Kong 0293.HK a déclaré avoir annulé tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 5 mars et suspendu ses vols à destination de Riyad jusqu'au 3 mars.

EMIRATES

Emirates a déclaré avoir suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'à 11h00 GMT le 2 mars.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il avait suspendu tous ses vols à destination et en provenance de son hub d'Abu Dhabi jusqu'à 1000 GMT le 2 mars.

FINNAIR FIA1S.HE

La compagnie finlandaise a annoncé samedi qu'elle a suspendu ses vols vers Doha et Dubaï jusqu'au 6 mars et qu'elle évite temporairement l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

INDIGO

IndiGo INGL.NS , laplus grande compagnie aérienne indienne, a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols utilisant l'espace aérien du Moyen-Orient jusqu'au 2 mars au moins.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et n'utilisera pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 8 mars , et a prolongé l'arrêt des vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars. Les vols à destination et en provenance de Riyad ont également été suspendus du 2 au 4 mars.

JAPAN AIRLINES

Japan Airlines 9201.T a suspendu ses vols Tokyo-Doha, ce qui a affecté environ 1 000 passagers sur six vols programmés entre le 28 février et le 3 mars.

LOT POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlinesa annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 15 mars.

LUFTHANSA

La compagnie aérienne allemande LHAG.DE a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Dammam, Erbil etTéhéran jusqu'au 8 mars et ses vols à destination et en provenance de Dubaïjusqu'au 4 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha, Jeddah et Madinah jusqu'au 4 mars.

NORWEGIAN AIR

La compagnie aérienne nordique NAS.OL a suspendu tous les vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 4 mars, a déclaré un porte-parole de la compagnie. Le transporteur n'a pas suspendu les vols vers Tel Aviv en Israël ou Beyrouth au Liban, car ces destinations ne sont desservies qu'en été, a-t-il ajouté.

SINGAPORE AIRLINES

La compagnie singapourienne SIAL.SI a annoncé qu'elle avait annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a déclaré qu'elle suspendait temporairement ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

TURKISH AIRLINES

La compagnie aérienne THYAO.IS a annulé certainsvols à destination et en provenance de Bahreïn, Dammam, Riyad, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie et Émirats arabes unis et a demandé à ses clients de consulter son site Web pour obtenir les dernières mises à jour.

WIZZ AIR

La compagnie aérienne WIZZ.L a interrompu les vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi et d'Amman jusqu'au 7 mars.

Guerre en Iran

Valeurs associées

AEGEAN AIRLINES
13,040 EUR Tradegate -4,12%
AEGEAN AIRLINES
16,8500 USD OTCBB 0,00%
AIR FRANCE - KLM
11,1850 EUR Euronext Paris -9,07%
CATHAY PAC AIRWA
1,510 EUR Tradegate -0,66%
DT LUFTHANSA
8,506 EUR XETRA -6,40%
FINNAIR
3,167 EUR LSE Intl -8,94%
INTL. CONS. AIR
4,4530 EUR Sibe +0,50%
JAPAN AIRLINES
16,800 EUR Tradegate -4,00%
JAPAN AIRLINES
18,5424 USD OTCBB 0,00%
NORWEGIAN AIR SH
1,395 EUR Tradegate -3,69%
NORWEGIAN AIR SH
15,580 NOK LSE Intl -6,43%
NORWEGIAN AIR SH
1,6600 USD OTCBB -6,48%
SINGAPORE AIRLIN
4,559 EUR Tradegate -4,00%
WIZZ AIR
1 137,000 GBX LSE -6,80%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

