Les compagnies aériennes annulent leurs vols après les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour complète, ajout d'Air Canada, Bluebird Airways, Korean Air, Virgin Atlantic)

Le transport aérien mondial reste gravement perturbé après que la guerre en Iran a forcé la fermeture des principaux hubs du Moyen-Orient, notamment Dubaï, Doha et Abu Dhabi, bloquant des dizaines de milliers de passagers dans le monde entier et perturbant des milliers de vols.

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations sur les vols, classées par compagnie aérienne et par ordre alphabétique:

AEGEAN AIRLINES

La plus grande compagnie aérienne grecque AGNr.AT a suspendu ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Erbil et Bagdad jusqu'aux arrivées matinales du 10 mars. La compagnie aérienne a annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï et d'Abu Dhabi jusqu'au 6 mars au soir et de Riyad et Jeddah jusqu'au 7 mars au petit matin.

AIR BALTIC

La compagnie lettone airBaltic a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 9 mars. Tous les vols à destination et en provenance de Dubaï ont été annulés jusqu'au 6 mars.

AIR CANADA

Le transporteur canadien a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et Tel Aviv jusqu'au 22 mars et prévoit de les reprendre le 23 mars.

AIR EUROPA

La compagnie aérienne espagnole a annulé tous ses vols à destination de Tel Aviv jusqu'au 9 mars.

AIR FRANCE KLM

Air France AIRF.PA a annulé ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 5 mars.

KLMa indiqué que ses vols à destination et en provenance de Dubaï, Riyad et Dammam sont suspendus jusqu'au 9 mars et que les vols à destination et en provenance de Tel Aviv sont suspendus jusqu'à la fin de la saison d'hiver.

AIR INDIA

La compagnie aérienne a prolongé la suspension temporaire de tous ses vols à destination et en provenance du Moyen-Orient jusqu'au 3 mars.

BLUEBIRD AIRWAYS

La compagnie aérienne grecque a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance d'Israël jusqu'au 8 mars.

BRITISH AIRWAYS

British Airways ICAG.L , propriété de l'IAG, a annoncé l'annulation de ses vols à destination d'Amman, Abu Dhabi, Bahreïn, Dubaï, Doha et Tel Aviv jusqu'au 5 mars inclus.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

La compagnie aérienne de Hong Kong 0293.HK a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Dubaï et de Riyad jusqu'au 14 mars.

DELTA

La compagnie américaine DAL.N a annoncé l'annulation de ses vols entre New York-JFK et Tel Aviv (TLV) jusqu'au 8 mars et entre TLV et JFK jusqu'au 9 mars.

EL AL ISRAEL AIRLINES

Les vols d'EL AL ELAL.TA et de Sundor à destination et en provenance d'Israël ont été annulés jusqu'à 2h00 du matin le 5 mars.

EMIRATES

Emirates a déclaré qu'elle commencerait à opérer un nombre limité de vols à partir de la soirée du 2 mars. Tous les autres vols restent suspendus jusqu'à nouvel ordre.

ETIHAD AIRWAYS

Le transporteur a déclaré qu'il avait suspendu tous les vols à destination et en provenance de son hub d'Abu Dhabi jusqu'à 10h00 GMT le 4 mars.

FINNAIR

La compagnie finlandaise FIA1S.HE a indiqué qu'elle avait annulé les vols de Doha jusqu'au 10 mars et les vols de Dubaï jusqu'au 28 mars, et qu'elle évitait l'espace aérien de l'Irak, de l'Iran, de la Syrie et d'Israël.

INDIGO

IndiGo INGL.NS , la plus grande compagnie aérienne indienne, a déclaré qu'elle avait suspendu tous les vols empruntant l'espace aérien du Moyen-Orient jusqu'au 2 mars au moins. Elle a annulé une série de vols jusqu'au 5 mars.

ITA AIRWAYS

ITA Airways a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv et n'utilisera pas l'espace aérien d'Israël, du Liban, de la Jordanie, de l'Irak et de l'Iran jusqu'au 8 mars. Elle a prolongé ses annulations à Dubaï jusqu'au 4 mars. Les vols à destination et en provenance de Riyad ont également été interrompus entre le 2 et le 4 mars.

JAPAN AIRLINES

Japan Airlines 9201.T a suspendu ses vols Tokyo-Doha prévus du 28 février au 7 mars ainsi que son vol Doha-Tokyo du 8 mars.

LOT POLISH AIRLINES

LOT Polish Airlinesa annoncé l'annulation de tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv jusqu'au 18 mars. La compagnie polonaise a également annulé ses vols vers Dubaï jusqu'au 4 mars et vers Riyad jusqu'au 8 mars.

LUFTHANSA

La compagnie aérienne allemande LHAG.DE a suspendu les vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth, Amman, Dammam, Erbil etTéhéran jusqu'au 8 mars et les vols à destination et en provenance de Dubaïjusqu'au 4 mars.

MALAYSIA AIRLINES

La compagnie malaisienne a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Doha, Jeddah et Madinah jusqu'au 4 mars.

NORWEGIAN AIR

La compagnie nordique NAS.OL a suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Dubaïjusqu'au10 mars. La compagnie a déclaré qu'elle réévaluerait sa décision tous les sept jours.

PEGASUS PGSUS.IS

La compagnie turque a annoncé l'annulation de ses vols vers l'Irak, la Jordanie et le Liban jusqu'au 6 mars et de ses vols vers l'Iran jusqu'au 12 mars.

QATAR AIRWAYS

La compagnie aérienne a déclaré avoir suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha en raison de la fermeture de l'espace aérien qatari.

SINGAPORE AIRLINES

Le transporteur singapourien SIAL.SI a déclaré avoir annulé ses vols à destination et en provenance de Dubaï jusqu'au 7 mars. Sa compagnie aérienne à bas prix Scoot a annulé ses vols à destination et en provenance de Jeddah jusqu'au 7 mars.

TAROM

La compagnie nationale roumaine a déclaré qu'elle avait suspendu tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv, Beyrouth et Amman jusqu'au 2 mars. Les vols à destination et en provenance de Tel Aviv le 3 mars sont encore à l'étude.

TURKISH AIRLINES

La compagnie aérienne THYAO.IS a annulé certainsvols à destination et en provenance de Bahreïn, Dammam, Riyad, Iran, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Oman, Qatar, Syrie et Émirats arabes unis.

TUS AIRWAYS

La compagnie chypriote a annulé tous ses vols à destination et en provenance d'Israël jusqu'au 8 mars.

VIRGIN ATLANTIC

La compagnie britannique a annulé tous ses vols à destination et en provenance de Riyad et de Dubaï jusqu'au 2 mars, ainsi que le vol Dubaï-Londres prévu le 3 mars.

WIZZ AIR

La compagnie aérienne WIZZ.L a interrompu ses vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abu Dhabi, d'Amman et d'Arabie Saouditejusqu'au 7 mars.