Les compagnies aériennes américaines se démènent pour faire face au premier jour de réduction de 4 % des vols
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails) par David Shepardson

Les compagnies aériennes américaines se sont efforcées vendredi de réduire de 4 % le nombre de vols dans 40 grands aéroports après que le gouvernement a imposé une réduction sans précédent du trafic aérien en invoquant des problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien, en raison d'une fermeture record du gouvernement.

Les réductions, qui ont commencé à 6 heures ET (1100 GMT), concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines - et devraient passer à 6 % mardi, puis à 10 % d'ici le 14novembre si le shutdown ne prend pas fin.

Ces réductions ne s'appliquent pas aux vols internationaux.

DES RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SERAIENT "PROBLÉMATIQUES", SELON AMERICAN AIRLINES

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, ne s'attend pas à ce que les premières réductions de vols ordonnées par le gouvernement entraînent des perturbations importantes pour les clients, a-t-il déclaré vendredi, avertissant que des réductions plus importantes seraient "problématiques"

"Ce niveau d'annulation va s'accroître au fil du temps et cela va poser problème", a déclaré Robert Isom à la chaîne CNBC.

Les réductionsdevraient être moins importantes samedi, car les compagnies aériennes effectuent généralement moins de vols le samedi.

United Airlines UAL.O a déclaré que la moitié de ses clients concernés ont pu être replacés dans les quatre heures suivant leur heure de départ initiale.

L'Administration fédérale de l'aviation n'a publié la liste des aéroports concernés qu'à 19h30 jeudi, soit moins de 12 heures avant l'entrée en vigueur des réductions, et a largement rejeté les préoccupations exprimées par les compagnies aériennes après avoir reçu un projet d'ordonnance.

Les compagnies aériennes ont également dû faire face aux retombées des absences continues des contrôleurs aériens, alors que la FAA ralentit les vols pour remédier aux problèmes de personnel. En début de semaine, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs ne se présentaient pas au travail unjour donné.

Au cours des 38 jours de fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

Vendredi, la FAA a mis en place des programmes de retard au sol ralentissant les vols à Austin et à Reagan Washington National en raison d'un manque de personnel.

La FAA restreint également les lancements spatiaux.

Elle a également prévenu qu'elle pourrait rejeter des réductions spécifiques si elles avaient un impact disproportionné sur certaines communautés et qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 10 % des vols de l'aviation générale dans les aéroports à fort trafic si des problèmes de personnel se posaient.

