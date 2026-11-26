Les compagnies aériennes américaines risquent de voir leurs coûts augmenter en raison du projet de droits de douane sur les avions Embraer

Un projet de droit de douane américain de 10 % sur les avions Embraer EMBJ3.SA finis en provenance du Brésil ferait grimper les coûts pour les compagnies aériennes américaines qui ne disposent d'aucune alternative fabriquée aux États-Unis, ont déclaré mercredi des analystes et des dirigeants, alors que l'administration Trump utilise le marché des avions comme levier commercial.

L’aérospatiale, un secteur d’exportation majeur pour les États-Unis, a largement échappé aux droits de douane du président américain Donald Trump qui ont frappé d’autres industries telles que l’automobile, l’acier et l’aluminium.

L’administration Trump a évoqué l’imposition de droits de douane inattendus sur les avions commerciaux et d’autres marchandises en provenance du Brésil, dans le cadre d’une série plus large de droits de douane proposés sur les marchandises provenant de plus d’une douzaine de partenaires commerciaux .

Trump était déjà revenu sur sa décision d’interdire l’entrée aux États-Unis des jets privés Bombardier BBDb.TO de fabrication canadienne, après qu’il fut apparu que certains appareils étaient assemblés à Wichita, au Kansas, dans le cadre de contrats militaires.

L’imposition de ces droits de douane, qui pourrait intervenir dès janvier, ferait grimper le prix payé par les transporteurs américains pour les avions Embraer, alors qu’ils sont déjà confrontés à une flambée des prix du kérosène due à la guerre en Iran.

"Il n’existe aucun concurrent américain aux avions d’Embraer", a déclaré Richard Aboulafia, directeur général du cabinet AeroDynamic Advisory, basé dans le Michigan.

À la fin du troisième trimestre, Embraer disposait d’un carnet de commandes fermes d’environ 160 avions E175 au total pour les transporteurs américains American Airlines AAL.O , SkyWest Airlines SKYW.O et Republic Airways RJET.O , selon les documents déposés par la société.

American Airlines prévoit cinq livraisons d’avions commerciaux Embraer pour ses compagnies régionales American Eagle d’ici la fin de l’année, puis 14 autres en 2027, selon les documents déposés par la société. La compagnie aérienne a renvoyé toute demande de commentaire à l’association professionnelle Airlines for America.

L’association professionnelle Airlines for America a appelé au maintien de droits de douane nuls sur les avions et les pièces détachées, affirmant que les exportations aéronautiques génèrent un excédent commercial de 93 milliards de dollars américains et que "ce n’est pas le moment d’augmenter les coûts liés aux avions".

Aboulafia a déclaré qu’il ne pensait pas que l’administration Trump mettrait ses menaces à l’encontre d’Embraer à exécution, en partie en raison des pressions exercées en janvier par la Chambre des représentants et le Sénat américains, à majorité démocrate, et parce que l’entreprise possède des usines en Floride, un État à tendance républicaine.

"Il s’agit d’une menace tout aussi grave pour les avions d’Embraer que l’ont été les menaces de droits de douane pour ceux de Bombardier", a déclaré Aboulafia. "En d’autres termes, cela n’arrivera pas."

Embraer a déclaré défendre fermement le régime de droits de douane nuls pour l’aérospatiale mondiale. L’entreprise a également indiqué disposer de 3,5 milliards de dollars d’actifs et employer plus de 2 500 personnes à travers les États-Unis.

Les analystes étaient partagés quant à l’impact que ces droits de douane auraient sur le jet d’affaires Praetor d’Embraer, qui est acheminé à l’état brut, ou "green", c’est-à-dire sans peinture ni aménagement intérieur , vers l’usine de la société en Floride où il est achevé.

Alors qu’un communiqué de presse de l’USTR faisait référence à des "avions finis", les codes tarifaires répertoriés ne font pas la distinction entre les avions finis et les avions "verts".

Dans une note adressée à ses clients, JPMorgan a indiqué ne pas s’attendre à ce que les droits de douane affectent le Praetor, qui représente 70 % des ventes d’avions d’affaires d’Embraer, et a qualifié de "disproportionnée" la baisse de 5 % du cours de l’action de la société enregistrée en début de séance.

Les analystes d’UBS ont toutefois déclaré s’attendre à ce que les droits de douane s’appliquent au Praetor, les États-Unis représentant 65 % des livraisons de cet appareil.