Les compagnies aériennes américaines ont supprimé des centaines de vols vendredi suite à la directive de la FAA sur l'arrêt des vols

*

Les suppressions concernent quelque 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes

*

Dix pour cent des vols seront supprimés à partir du 14 novembre si la fermeture se poursuit

*

Les vols internationaux ne sont pas concernés

(Mise à jour avec le ministre des Transports, United, American et d'autres détails) par David Shepardson

Les compagnies aériennes américaines se sont efforcées vendredi de réduire de 4 % le nombre de vols dans 40 grands aéroports après que le gouvernement a imposé une réduction sans précédent du trafic aérien en invoquant des problèmes de sécurité liés au contrôle du trafic aérien en raison d'une fermeture record de l'administration.

Les réductions, qui ont commencé à 6 heures ET (1100 GMT), concernent environ 700 vols des quatre plus grandes compagnies aériennes - American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines et United Airlines - et devraient passer à 6 % mardi, puis à 10 % d'ici le 14 novembre si le shutdown ne prend pas fin.

Ces réductions ne s'appliquent pas aux vols internationaux.

DES RÉDUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES SERAIENT "PROBLÉMATIQUES", SELON AMERICAN AIRLINES

Le directeur général d'American Airlines, Robert Isom, ne s'attend pas à ce que les premières réductions de vols ordonnées par le gouvernement entraînent des perturbations importantes pour les clients, a-t-il déclaré vendredi, tout en avertissant qu'une augmentation des réductions serait "problématique"

"Ce niveau d'annulation va augmenter au fil du temps et c'est quelque chose qui va poser problème", a déclaré M. Isom à CNBC.

American a déclaré à Reuters que les 220 vols annulés vendredi avaient affecté 12 000 passagers et que la majorité d'entre eux avaient été relogés dans les heures qui ont suivi.

Les réductions seront moins importantes au cours du week-end, car le nombre de vols programmés diminue.

United Airlines UAL.O a déclaré que la moitié de ses clients concernés ont pu être replacés dans les quatre heures suivant leur heure de départ initiale. United, qui a annulé 184 vols vendredi, en supprimera 168 samedi et 158 dimanche.

Le secrétaire d'État aux transports, Sean Duffy, avait annoncé mercredi qu'il prévoyait de supprimer 10 % des vols à partir de vendredi, mais il a déclaré lors d'un forum vendredi que "l'équipe chargée de la sécurité a estimé que cela pourrait être encore plus perturbant" et qu'il avait donc opté pour une réduction progressive des vols à partir de 4 %.

M. Duffy a expliqué que cette décision s'appuyait sur des données relatives à la sécurité, notamment les incidents liés au non-respect de l'espacement entre les avions et les incursions au sol.

"Nous avons reçu davantage de plaintes de la part de pilotes qui nous ont dit que le contrôleur était moins réceptif ou que les contrôleurs semblaient plus stressés", a déclaré M. Duffy. "Les chiffres vont dans la mauvaise direction

L'administration fédérale de l'aviation n'a publié la liste des aéroports concernés qu'à 19 h 30 jeudi, soit moins de 12 heures avant l'entrée en vigueur des réductions, et a largement rejeté les préoccupations exprimées par les compagnies aériennes après avoir reçu un projet d'ordonnance.

Les compagnies aériennes ont également dû faire face aux retombées des absences continues des contrôleurs aériens, alors que la FAA ralentit les vols pour remédier aux problèmes de personnel. En début de semaine, Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que 20 à 40 % des contrôleurs ne se présentaient pas au travail un jour donné.

Au cours des 38 jours de fermeture du gouvernement, 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de sécurité ont été contraints de travailler sans être payés.

Vendredi, la FAA a retardé les vols dans six aéroports en raison d'une augmentation des absences des contrôleurs aériens.

La FAA restreint également les lancements spatiaux.

Elle a également prévenu qu'elle pourrait rejeter des réductions spécifiques si elles avaient un impact disproportionné sur certaines communautés et qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 10 % des vols de l'aviation générale dans les aéroports à fort trafic si des problèmes de personnel se posaient.