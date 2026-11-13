Les compagnies aériennes américaines enregistrent une baisse, la FAA ordonne un arrêt des décollages à l'échelle nationale

** Les actions des principaux transporteurs américains reculent en séance prolongée

** L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a immobilisé tous les vols au départ du territoire américain après qu'une panne de communication a touché les centres de contrôle du trafic aérien à travers les États-Unis, perturbant des milliers de vols

** United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines Group AAL.O et Southwest Airlines LUV.N enregistrent des baisses comprises entre 1 % et 1,6 %

** UAL indique que ses vols déjà en cours se poursuivront, mais qu'aucun nouveau vol intérieur ne décollera tant que l'interdiction de décollage de la FAA restera en vigueur

** JetBlue Airways JBLU.O en baisse d’environ 3 %, Frontier ULCC.O en baisse de 1,2 %

** Environ 7 000 vols ont été retardés ou annulés en raison de l'interdiction de décollage à l'échelle nationale, selon le service de suivi des vols FlightAware