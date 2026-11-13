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Les compagnies aériennes américaines enregistrent une baisse, la FAA ordonne un arrêt des décollages à l'échelle nationale
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 23:09

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** Les actions des principaux transporteurs américains reculent en séance prolongée

** L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a immobilisé tous les vols au départ du territoire américain après qu'une panne de communication a touché les centres de contrôle du trafic aérien à travers les États-Unis, perturbant des milliers de vols

** United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines Group AAL.O et Southwest Airlines LUV.N enregistrent des baisses comprises entre 1 % et 1,6 %

** UAL indique que ses vols déjà en cours se poursuivront, mais qu'aucun nouveau vol intérieur ne décollera tant que l'interdiction de décollage de la FAA restera en vigueur

** JetBlue Airways JBLU.O en baisse d’environ 3 %, Frontier ULCC.O en baisse de 1,2 %

** Environ 7 000 vols ont été retardés ou annulés en raison de l'interdiction de décollage à l'échelle nationale, selon le service de suivi des vols FlightAware

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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