** Les actions des compagnies aériennes américaines ont progressé alors que les cours du pétrole reculaient de près de 1,5 % O/R
** Les actions des compagnies aériennes ont globalement progressé, emmenées par Allegiant Air ALGT.O , en hausse de 1,4 %, suivie par Frontier Airlines ULCC.O , en hausse de 2,7 %
** United Airlines UAL.O a progressé de 2,1 %, tandis qu’American Airlines AAL.O , Alaska Air ALK.N et Southwest Airlines LUV.N ont gagné entre 1,1 % et 3,6 %
** Le carburant représente une charge d'exploitation majeure pour les compagnies aériennes
** En tenant compte des hausses enregistrées ce jour, l’indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR affiche une progression d’environ 5,8 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 6,2 % pour le S&P 500 .SPX(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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