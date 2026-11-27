Les compagnies aériennes américaines en hausse alors que les cours du pétrole baissent

** Les actions des compagnies aériennes américaines ont progressé alors que les cours du pétrole reculaient de près de 1,5 % O/R

** Les actions des compagnies aériennes ont globalement progressé, emmenées par Allegiant Air ALGT.O , en hausse de 1,4 %, suivie par Frontier Airlines ULCC.O , en hausse de 2,7 %

** United Airlines UAL.O a progressé de 2,1 %, tandis qu’American Airlines AAL.O , Alaska Air ALK.N et Southwest Airlines LUV.N ont gagné entre 1,1 % et 3,6 %

** Le carburant représente une charge d'exploitation majeure pour les compagnies aériennes

** En tenant compte des hausses enregistrées ce jour, l’indice S&P Composite 1500 Passenger Airlines .SPCOMAIR affiche une progression d’environ 5,8 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 6,2 % pour le S&P 500 .SPX