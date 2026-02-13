 Aller au contenu principal
Les compagnies aériennes américaines doivent certifier qu'elles recrutent leurs pilotes sur la base du mérite, selon la FAA
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 19:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration fédérale de l'aviation a déclaré vendredi que toutes les compagnies aériennes américaines doivent certifier qu'elles recrutent leurs pilotes sur la base du mérite, sous peine de faire l'objet d'une enquête fédérale.

Le secrétaire aux transports, Sean Duffy, a déclaré que cette mesure visait à répondre aux "allégations selon lesquelles les compagnies aériennes recrutent sur la base de la race et du sexe" et a ajouté qu'en vertu de la directive, "tous les transporteurs américains devront certifier qu'ils ont mis fin à cette pratique".

