Les compagnies aériennes américaines constatent une forte demande au printemps, même si les coûts du carburant augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Delta relève ses prévisions de recettes en raison de la forte demande de voyages

* Le conflit iranien fait grimper les prix du kérosène, ce qui a un impact sur les coûts des compagnies aériennes

* Les compagnies aériennes américaines augmentent leurs tarifs pour compenser la hausse des dépenses en carburant

(Réécriture du premier paragraphe et ajout des commentaires du directeur général de Delta) par Rajesh Kumar Singh et Shivansh Tiwary

Les compagnies aériennes américaines ont fait état mardi d'une demande de voyages plus forte que prévu à l'approche du printemps, ce qui a favorisé l'augmentation des tarifs et des recettes, même si la flambée des prix du kérosène liée à la guerre en Iran ( ) a fait grimper les coûts d'exploitation. Delta Air Lines DAL.N a vu la demande des consommateurs et des entreprises s'accélérer en mars, ce qui l'a incité à revoir à la hausse ses prévisions de recettes pour le trimestre de mars et à affirmer que les bénéfices se situeraient dans la fourchette de ses prévisions initiales.

Le transporteur basé à Atlanta a déclaré que les ventes au cours de la semaine écoulée ont augmenté d'environ 25 % par rapport à l'année précédente, reflétant une force généralisée dans les voyages d'affaires, les itinéraires internationaux, les loisirs haut de gamme et la cabine principale des vols intérieurs. Elle a également déclaré avoir enregistré huit des dix jours de ventes les plus élevés de son histoire au cours de ce trimestre, dont cinq au cours du mois qui a suivi le début de la guerre.

"L'histoire de ce trimestre est celle de la demande de revenus et de la santé de la demande", a déclaré le directeur général Ed Bastian lors d'une conférence industrielle organisée par J.P. Morgan.

Delta s'attend maintenant à ce que les recettes du premier trimestre augmentent d'un pourcentage à un chiffre élevé, alors qu'elle prévoyait auparavant une croissance de 5 à 7 %. Elle prévoyait un bénéfice ajusté par action compris entre 50 et 90 cents.

Les actions de Delta ont augmenté de 3,55 % dans les échanges avant le marché.

De même, JetBlue JBLU.O a déclaré que la demande s'est renforcée dans les périodes de pointe et les périodes creuses et dans les cabines premium et principales, bien que les conditions météorologiques hivernales aient réduit la capacité et augmenté les coûts.

Mardi, la compagnie aérienne à bas prix Frontier Airlines

ULCC.O a également légèrement réduit ses prévisions de pertes trimestrielles, la forte demande ayant permis de compenser la flambée des prix du kérosène.

La hausse des prix du kérosène a fait grimper les coûts d'exploitation des compagnies aériennes, les prix ayant augmenté de plus de 50 % depuis les frappes américaines et israéliennes sur l'Iran à la fin du mois de février. Le carburant est la deuxième dépense la plus importante de l'industrie après la main d'œuvre, représentant généralement entre un cinquième et un quart des coûts d'exploitation totaux.

Les prix se sont récemment situés dans une fourchette de 150 à 200 dollars le baril, contre environ 100 dollars le baril avant la guerre. Les grèves iraniennes dans la principale région productrice de pétrole ont perturbé les approvisionnements et forcé la fermeture d'itinéraires de navigation clés, ajoutant à la volatilité du marché.

Les compagnies aériennes américaines sont particulièrement exposées à cette hausse, car la plupart d'entre elles ne couvrent pas leurs coûts de carburant, contrairement à certains transporteurs européens et asiatiques qui ont recours à des opérations de couverture pour amortir les chocs de prix.

M. Bastian a déclaré que les prix du kérosène avaient "presque doublé depuis le début de l'année", citant une augmentation de 400 millions de dollars des coûts du carburant pour le seul mois de mars, mais il a ajouté que le secteur réagissait rapidement pour récupérer les dépenses plus élevées en augmentant les tarifs.

Il a ajouté que les prix du secteur avaient augmenté deux fois au cours des deux dernières semaines et que Delta était bien positionnée alors que les transporteurs cherchaient à récupérer les coûts du carburant, avec la possibilité d'ajuster la capacité si les prix élevés persistaient.