Les compagnies aériennes américaines annulent plus de 1 000 vols en raison des alertes à la tempête hivernale dans le nord-est

Les compagnies aériennes américaines ont annulé ou retardé des milliers de vols vendredi, pendant la période de pointe des voyages de vacances, en raison des alertes de tempête hivernale, selon le site web de suivi des vols FlightAware.

Au total, 1 139 vols ont été annulés et 3 808 retardés à 12 h 30 (heure de l'Est), selon le site web.

Le National Weather Service a émis des avertissements de tempêtes hivernales cet après-midi qui "entraîneront des conditions de voyage dangereuses pour les Grands Lacs jusqu'au nord de la région Mid-Atlantic et au sud de la Nouvelle-Angleterre aujourd'hui et jusqu'à samedi matin."

Les aéroports situés dans les régions potentiellement touchées, tels que l'aéroport John F. Kennedy, l'aéroport LaGuardia et l'aéroport métropolitain Wayne County de Detroit, ont également publié des messages sur X, avertissant les voyageurs de retards ou d'annulations potentiels.

JetBlue Airways JBLU.O a annulé 225 vols, le plus grand nombre parmi les transporteurs, suivi de près par Delta Air Lines DAL.N qui a annulé 186 vols, 155 par Republic Airways

RJET.O , 96 par American Airlines AAL.O et 82 par United Airlines UAL.O .

Un porte-parole d'American Airlines a déclaré à Reuters que le transporteur avait "émis une alerte de voyage permettant à ceux dont les plans pourraient être affectés de réserver à nouveau sans frais de changement."

JetBlue, Delta Air Lines, Republic et United Airlines n'ont pas répondu immédiatement auxdemandes de commentaires de Reuters.