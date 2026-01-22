Les compagnies aériennes américaines accordent des dispenses de voyage alors que la tempête hivernale Fern menace d'entraîner des perturbations généralisées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rajesh Kumar Singh et Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes américaines ont mis en place de vastes mesures d'exemption de voyage alors que la tempête hivernale Fern, qui devrait répandre de fortes chutes de neige, du grésil et du verglas dangereux dans deux douzaines d'États, menace de perturber les transports aériens dans une grande partie du pays à l'approche du week-end.

Le service météorologique national a averti que le mélange de pluie verglaçante, de grésil et de neige pourrait rendre les déplacements dangereux et entraîner des pannes d'électricité et des dommages aux arbres dans certaines parties du Sud-Est, tandis que des chutes de neige plus importantes sont attendues plus au nord. Selon AccuWeather, cette tempête hivernale devrait entraîner des températures froides sans précédent depuis 2021.

Les transporteurs ont déclaré que le mélange de glace, de neige et de vents forts pourrait ralentir les opérations aéroportuaires, entraîner des retards et des annulations, et compliquer le rebooking pendant l'une des périodes de voyage les plus chargées de l'hiver.

LES GRANDES COMPAGNIES AÉRIENNES PROPOSENT DES OPTIONS DE REBOOKING FLEXIBLES

Southwest Airlines LUV.N a déclaré qu'elle s'attendait à des perturbations dans certaines parties du Sud et de l'Est, offrant à ses clients la possibilité de réserver à nouveau ou de voyager en attente dans une fenêtre de deux semaines. Delta Air Lines DAL.N a indiqué que les conditions météorologiques pourraient affecter les vols dans les plaines du sud et le sud-est, y compris son hub d'Atlanta, et a proposé des changements sans frais pour les clients éligibles qui adaptent leur voyage dans le cadre des conditions de dérogation du transporteur.

American Airlines AAL.O a étendu une flexibilité similaire à l'ensemble d'un réseau comprenant des hubs importants tels que Dallas-Fort Worth et Charlotte, tandis que United Airlines

UAL.O a émis une dérogation couvrant une grande partie de la région Mid-Atlantic et Northeast et certaines parties des Carolines et de la vallée de l'Ohio, y compris ses opérations dans la région de Newark et Washington, permettant aux clients concernés de modifier leur voyage au cours d'une période donnée sans frais de modification ni différence de tarif s'ils conservent le même itinéraire et la même cabine.

JetBlue JBLU.O a émis une dérogation axée sur le nord-est qui couvre les aéroports de New York et de la région de Boston et a déclaré qu'elle renonçait aux frais de modification et d'annulation pour les clients voyageant au départ et à destination de 11 villes. Frontier Airlines ULCC.O , transporteur à bas prix, a déclaré que si les vols sont annulés ou retardés de plus de trois et six heures pour les vols intérieurs et internationaux respectivement, les voyageurs peuvent demander un remboursement. Spirit Airlines FLYY.PK a déclaré qu'elle renonçait aux frais de modification et aux différences tarifaires dans 13 villes pour les voyages effectués entre le 23 et le 25 janvier.

Les compagnies aériennes ont invité les voyageurs à suivre de près l'état de leurs vols et à utiliser les applications mobiles et les sites web des compagnies aériennes pour bénéficier des options de rebooking les plus rapides au fur et à mesure que la tempête avance.