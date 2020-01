Les commerçants et TPE se plaignent des grèves

Si le secteur du BTP semble avoir été moins touché que les autres (23%), le secteur de l'hôtellerie et de la restauration (67%) et les commerces de proximité (54%) ont largement souffert de cette baisse de leur activité, assure le SDI.

(AOF) - Le Syndicat des Indépendants (SDI) a mesuré l'impact de ces mouvements sociaux sur les commerçants, artisans, professionnels indépendants, dirigeants de TPE, depuis le 5 décembre. Selon l'enquête, près de 65% des personnes interrogées dans les villes de plus de 100 000 habitants ont constaté une baisse de leur chiffre d'affaires en raison des grèves.

