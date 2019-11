Les commentaires positifs sur le commerce animent toujours les Bourses européennes

Au chapitre des valeurs, la séance a été fructueuse pour Teleperformance (+3,82%), qui a terminé parmi les plus fortes hausse du SBF 120. Le spécialiste de services clients externalisés a relevé son objectif de croissance annuelle dans le sillage d'un solide troisième trimestre.

En signe de bonne volonté, Washington envisagerait en outre de supprimer les droits de douane de 15% instaurés en septembre sur 112 milliards de dollars de produits chinois importés, selon le Financial Times.

Les Bourses européennes ont poursuivi leur hausse de la veille, plusieurs commentaires laissant entendre ces derniers jours qu'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine pourrait, enfin, être signé prochainement.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse ce mardi, toujours portés par l'espoir de progrès dans les négociations commerciales sino-américaines. Ainsi, le CAC 40 a progressé de 0,39% à 5 842,89 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,27% à 3 675,22 points. A Wall Street, la tendance est similaire à la mi-séance: le Dow Jones prend 0,14%, et le Nasdaq Composite, 0,07%.

