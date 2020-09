Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les combats se poursuivent dans le Haut-Karabakh, au moins 15 morts supplémentaires Reuters • 28/09/2020 à 08:46









(Actualisé avec dernier bilan) BAKOU/EREVAN, 28 septembre (Reuters) - Les combats se sont poursuivis lundi matin entre les forces arméniennes et azerbaïdjanaises dans la région séparatiste du Haut-Karabakh, où les autorités annoncent 15 décès supplémentaires dans leurs rangs. A Erevan, le ministère arménien de la Défense a indiqué que les combats n'avaient marqué aucune pause durant la nuit. A Bakou, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a rapporté que les forces arméniennes bombardaient la ville de Tartar. Des affrontements ont éclaté dimanche entre les deux anciennes républiques soviétiques qui s'opposent depuis des décennies au sujet du Haut-Karabakh, territoire enclavé d'Azerbaïdjan peuplée majoritairement d'Arméniens et ayant proclamé son indépendance avec l'effondrement de l'URSS en 1991. Le Haut-Karabakh, qui a décrété dimanche la loi martiale et la mobilisation totale de sa population masculine face à la montée des tensions, avait fait état dimanche de la mort d'au moins 16 de ses soldats dans des bombardements aériens et des tirs d'artillerie déclenchés par les forces azerbaïdjanaises. L'Azerbaïdjan, qui a également proclamé la loi martiale, a déclaré pour sa part que ses forces avaient répliqué à des bombardements arméniens, ajoutant que cinq membres d'une famille avaient péri dans ces tirs. Ces affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont les plus violents depuis 2016 et ravivent l'inquiétude quant à la stabilité du Sud du Caucase, zone traversé par des oléoducs transportant du pétrole et du gaz vers les marchés mondiaux. La France, médiatrice dans ce conflit dans le cadre du groupe de Minsk mis en place par l'OSCE qu'elle co-préside avec la Russie et les Etats-Unis, a appelé dimanche à une cessation immédiate des hostilités. "La France est prête à prendre toutes ses responsabilités en tant que co-présidente du groupe de Minsk. Le président de la République a appelé fermement à la cessation immédiate des hostilités et dit sa disponibilité à contribuer à un règlement pacifique et durable de la question du Haut-Karabakh", a fait savoir l'Elysée dans un communiqué. A Washington, Donald Trump a déclaré qu'il regardait la situation de très près. "Nous avons beaucoup de bonnes relations dans cette région. Nous allons voir si nous pouvons faire cesser cela", a-t-il dit lors d'un point de presse. Les affrontements ont provoqué une vague de réactions diplomatiques, la Russie appelant à un cessez-le-feu immédiat et la Turquie affirmant qu'elle soutiendrait l'Azerbaïdjan. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan mais aucun détail de la conversation n'a filtré, tandis que le président turc Tayyip Erdogan a parlé avec son homologue azéri Ilham Aliyev. (Nailia Bagirova et Nvard Hovhannisyan avec Elizabeth Pineau à Paris et Diane Bartz à Washington version française Gilles Guillaume et Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

