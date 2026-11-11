Les clients de BofA interviennent après une forte correction boursière

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LES CLIENTS DE BOFA INTERVIENNENT APRÈS UNE FORTE CHUTE DES MARCHÉS

La chute de 2,7% enregistrée la semaine dernière par le S&P 500 .SPX , sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la vague de ventes d’avril 2025 (le « Jour de la Libération »), s’est avérée être une opportunité d’achat pour de nombreux clients de BofA Securities. Après trois semaines consécutives de sorties de capitaux, ils se sont positionnés en tant qu’acheteurs nets d’actions américaines, portés par 5,3 milliards de dollars d’entrées dans les ETF actions, ce qui représente la quatrième plus importante vague d’achats hebdomadaires d’ETF jamais enregistrée. Ces achats ont largement compensé les sorties de capitaux d’environ 0,4 milliard de dollars sur les actions individuelles, selon Jill Carey Hall, stratège en actions et en analyse quantitative.

Dans une note publiée mercredi, Mme Hall a indiqué que les investisseurs institutionnels avaient mené les achats après les ventes massives d’octobre. Les hedge funds ont également fait leur retour sur le marché, achetant des actions pour la première fois en quatre semaines. Les investisseurs particuliers, en revanche, sont restés vendeurs pour la quatrième semaine consécutive. Dans l’ensemble, les clients ont privilégié les actions à grande capitalisation tout en réduisant leur exposition aux titres à petite et moyenne capitalisation.

Les rachats d’actions par les entreprises ont ralenti la semaine dernière, et l’activité de rachat depuis le début de l’année reste inférieure au rythme observé en 2024 et 2025, bien qu’elle soit toujours supérieure aux moyennes annuelles de 2010 à 2023. Mme Hall a noté que les rachats sur 52 semaines glissantes, exprimés en pourcentage de la capitalisation boursière du S&P 500, sont tombés à leur plus bas niveau depuis août 2021.

Par secteur, les clients ont vendu des actions dans 5 des 11 groupes du S&P 500, le secteur industriel étant à nouveau en tête des sorties de capitaux. Mme Hall a noté que ce secteur en était désormais à sa 15e semaine consécutive de ventes nettes, même s’il est encore loin de la série de 30 semaines enregistrée en 2016. Le secteur de l’énergie a également connu ses plus importantes sorties de capitaux depuis juin, en raison de la baisse des cours du pétrole.

Le secteur financier a attiré les entrées de capitaux les plus importantes, tandis que les clients ont acheté des actions technologiques pour la première fois en quatre semaines. Dans le même temps, les clients ont continué à vendre des actions du secteur des services de communication pour la quatrième semaine consécutive.

Les flux vers les ETF ont brossé un tableau encore plus favorable. Les clients ont acheté des ETF dans les stratégies “value”, “blend” et “growth”, ainsi que dans tous les principaux segments de capitalisation boursière. Sept des onze ETF sectoriels ont enregistré des entrées de capitaux, les secteurs de la finance et de la technologie arrivant en tête, tandis que les ETF du secteur industriel ont affiché les retraits les plus importants.

(Terence Gabriel)

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