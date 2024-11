Les chiffres de la présidentielle américaine

Un bureau de vote à Black Moutain, en Caroline du Nord, le 29 octobre 2024 ( AFP / Yasuyoshi CHIBA )

Candidats, Etats clés, financements... à deux jours du scrutin présidentiel américain qui viendra clôturer une campagne acrimonieuse, voici quelques chiffres sur ce rendez-vous très attendu:

2

Deux candidats font campagne en 2024: le républicain et ancien président Donald Trump et la démocrate et vice-présidente Kamala Harris.

Des candidats tiers tentent régulièrement de se lancer dans la course, sans réussir à briser le monopole des deux principaux partis. Cette année, il y aura notamment l'écologiste Jill Stein ou l'universitaire Cornel West, dont les scores s'annoncent très minimes.

4

Le président américain est élu pour un mandat de quatre ans. Il ne peut effectuer qu'un maximum de deux mandats, consécutifs ou non.

Si Kamala Harris est élue mardi, elle pourrait donc se représenter en 2028, contrairement à Donald Trump s'il était élu.

5

Le scrutin est prévu ce 5 novembre. Il se déroule traditionnellement le mardi suivant le premier lundi de ce mois.

7

Les sept "swing states", Etats "clés" ou "pivots" en français, sont les clés de l'élection car ils ne penchent pas clairement pour un parti ou un autre.

Du Michigan à l'Arizona en passant par le Nevada, le Wisconsin, la Pennsylvanie, la Géorgie et la Caroline du Nord, Donald Trump et Kamala Harris y concentrent leurs derniers efforts pour arracher la victoire.

Dans une élection extrêmement serrée, la présidence risque de se jouer à quelques dizaines de milliers de voix près.

34 et 435

Au-delà de la présidentielle, les Américains vont également voter pour renouveler le Congrès: 34 sièges de sénateurs (sur 100) et les 435 sièges de la Chambre des représentants sont en jeu.

A la chambre haute, les sénateurs sont élus pour six ans. Les républicains espèrent bien inverser la courte majorité démocrate.

Les représentants effectuent un mandat de deux ans. Les démocrates espèrent reconquérir cette chambre, actuellement à majorité républicaine.

538

Dans un scrutin au suffrage universel indirect: les Américains votent pour 538 grands électeurs, qui désignent ensuite le président. Pour être élu, le candidat doit obtenir la voix de 270 grands électeurs.

Chaque Etat a un nombre de grands électeurs différent. Il est calculé en additionnant le nombre de sénateurs (deux par Etat) au nombre d'élus à la Chambre des représentants, qui varie en fonction de la population de l'Etat.

244 millions

Environ 244 millions d'Américains pourront voter, selon le Bipartisan Policy Center.

Les élections de mi-mandat de 2018 et 2022, ainsi que la présidentielle de 2020, ont enregistré les taux de participation les plus élevés pour des élections de ce type depuis des décennies, selon le Pew Research Center.

Par exemple, "environ deux tiers" des électeurs ont voté en 2020, soit "le taux le plus élevé pour toute élection nationale depuis 1900", selon la même source.

75 millions

Plus de 75 millions d'Américains ont voté en avance pour le scrutin de 2024, selon le décompte samedi de l'Université de Floride.

Un peu partout aux Etats-Unis, les électeurs peuvent voter par correspondance, ou physiquement de manière anticipée, avant le jour de l'élection mardi 5 novembre.