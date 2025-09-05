 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 694,62
-0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les chiffres de l'emploi américain du mois d'août sont décevants, selon la Maison Blanche
information fournie par Reuters 05/09/2025 à 15:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations de Hassett dans les paragraphes 2-3, et du contexte dans le paragraphe 4)

Le rapport du gouvernement américain publié vendredi, qui fait état d'une croissance plus faible de l'emploi le mois dernier, est décevant mais devrait s'améliorer lorsque les données seront révisées le mois prochain,a déclaré le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, en citant notamment le secteur du logement. "Les chiffres de l'emploi sont un peu décevants, mais je m'attends à ce qu'ils soient révisés à la hausse", a déclaré Kevin Hassett lors d'une interview accordée à CNBC.

"Le secteur du logement reste décevant. C'est un sujet que nous étudions de près à la Maison Blanche", a-t-il ajouté.

Les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail publiées vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement affaiblie en août, tandis que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,3 %, les emplois non agricoles n'ayant augmenté que de 22 000 postes.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank