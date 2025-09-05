Les chiffres de l'emploi américain du mois d'août sont décevants, selon la Maison Blanche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des citations de Hassett dans les paragraphes 2-3, et du contexte dans le paragraphe 4)

Le rapport du gouvernement américain publié vendredi, qui fait état d'une croissance plus faible de l'emploi le mois dernier, est décevant mais devrait s'améliorer lorsque les données seront révisées le mois prochain,a déclaré le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, en citant notamment le secteur du logement. "Les chiffres de l'emploi sont un peu décevants, mais je m'attends à ce qu'ils soient révisés à la hausse", a déclaré Kevin Hassett lors d'une interview accordée à CNBC.

"Le secteur du logement reste décevant. C'est un sujet que nous étudions de près à la Maison Blanche", a-t-il ajouté.

Les données du Bureau des statistiques du travail du ministère du Travail publiées vendredi ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis s'est fortement affaiblie en août, tandis que le taux de chômage a augmenté pour atteindre 4,3 %, les emplois non agricoles n'ayant augmenté que de 22 000 postes.