Les chiffres d'affaires trimestriels de Richemont, propriétaire de Cartier, font craindre un ralentissement du secteur de la joaillerie

L'action de Richemont CFR.S a chuté jusqu'à 9 % vendredi, les signes d'un ralentissement de la croissance dans le secteur de la joaillerie ayant éclipsé la hausse plus forte que prévu du chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Cartier.

La société suisse, qui fabrique des broches, des boucles d’oreilles et des colliers sous les marques Cartier, Buccellati, Van Cleef & Arpels et Vhernier, a résisté à la tendance baissière d’un secteur du luxe en difficulté grâce à sa plus forte exposition à la joaillerie .

Cependant, alors que les ventes de joaillerie au deuxième trimestre ont progressé de 14 % à 4,41 milliards d’euros (4,88 milliards de dollars) à taux de change constants, ce chiffre est resté en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur une croissance de 16 % selon un sondage réalisé par RBC, ce qui a conduit ces derniers à se demander si ce ralentissement était préoccupant. Les ventes de la division horlogerie ont quant à elles augmenté de 12 % pour atteindre 833 millions d’euros.

Le directeur général Nicolas Bos a déclaré aux analystes que les tendances à long terme du secteur de la joaillerie restaient positives, les ventes étant portées par une hausse des volumes et non pas uniquement par des augmentations de prix.

« Nous disposons d’une bonne marge de manœuvre en matière de prix; nous ne voulons simplement pas nous montrer trop gourmands », a ajouté le président Johann Rupert.

L'action Richemont reculait de 4,7 % à 10 h 45 GMT.

LA CHINE RESTE FAIBLE

Richemont, qui détient également les marques horlogères suisses Piaget et IWC, a indiqué que son chiffre d’affaires total avait progressé de 13 % pour atteindre 5,95 milliards d’euros au cours du trimestre clos fin septembre, dépassant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s’établissaient à 5,89 milliards d’euros, selon Visible Alpha.

Bien qu'en recul par rapport à la croissance de 20 % enregistrée au premier trimestre, ce chiffre témoigne de la résilience de l'activité de Richemont et d'une solide performance aux États-Unis, au Japon et en Europe, où les ventes ont progressé de 15 % ou plus.

Les tendances positives observées à Hong Kong et à Macao ont compensé une activité plutôt modérée, mais stable, en Chine continentale, a déclaré M. Bos aux journalistes.

« La Chine va rebondir; nous ne savons pas quand, mais elle rebondira », a déclaré Rupert.

RICHEMONT RÉDUIT SON EXPOSITION AU TOURISME

Le conglomérat du luxe a réduit de moitié son exposition au secteur du tourisme, qui représente désormais environ 15 % de son chiffre d’affaires total depuis la pandémie de COVID-19, a précisé M. Bos, ce qui signifie que la plupart des ventes en Europe, en Asie et en Amérique sont réalisées auprès d’acheteurs locaux.

« C’est aujourd’hui une activité très axée sur le marché intérieur, ce qui nous semble en réalité beaucoup plus solide et sain à long terme », a-t-il déclaré.

Richemont, qui ne publie pas de résultats trimestriels, a indiqué que son bénéfice net au premier semestre s’était amélioré, passant de 1,81 milliard d’euros un an plus tôt à 2,53 milliards d’euros, dépassant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s’établissaient à 2,26 milliards d’euros.

DE BEERS, SUCCESSION

Interrogé sur les acquisitions, Rupert n’a pas confirmé les rumeurs concernant des négociations visant à racheter une participation dans la société minière diamantaire De Beers à son actionnaire majoritaire Anglo American AAL.L .

« En ce qui concerne d’éventuelles acquisitions, nous n’avons encore pris aucune décision », a déclaré Rupert. « Tout investissement que nous pourrions réaliser dans le secteur des diamants n’aura pas d’incidence significative sur notre bilan ou notre compte de résultat. »

Le président, âgé de 76 ans, est également resté évasif sur la question de la succession, après que la société a nommé son fils Anton au poste de co-vice-président en septembre.

« Je ne suis absolument pas attaché à cette idée », a déclaré Rupert. « Nous prenons du bon temps, je laisse beaucoup de décisions à d'autres. La transition a déjà eu lieu. »

(1 dollar = 0,9042 euro)