Les chiffres d'affaires trimestriels de Richemont font craindre un ralentissement du secteur de la joaillerie

par Alessandro Parodi et John Revill

Vendredi, l'action de Richemont CFR.S a chuté jusqu'à 9 %, les signes d'un ralentissement de la croissance dans le secteur de la joaillerie ayant éclipsé la hausse plus forte que prévu du chiffre d'affaires trimestriel du propriétaire de Cartier.

La société basée en Suisse, qui fabrique des broches, des boucles d'oreilles et des colliers sous les marques Cartier, Buccellati, Van Cleef & Arpels et Vhernier, a résisté à la tendance baissière d'un secteur du luxe en difficulté grâce à sa plus forte exposition à la joaillerie .

Cependant, alors que les ventes de joaillerie au deuxième trimestre ont progressé de 14 % à 4,41 milliards d'euros (4,88 milliards de dollars) à taux de change constants, ce chiffre est resté en deçà des prévisions des analystes, qui tablaient sur une croissance de 16 %, selon un sondage réalisé par RBC. Les ventes de sa division horlogère ont quant à elles augmenté de 12 % pour atteindre 833 millions d'euros.

« Les investisseurs se demanderont dans un premier temps si une normalisation plus rapide de la croissance chez (Jewellery Maisons) doit être source d'inquiétude », a déclaré la société de courtage Jefferies dans une note adressée à ses clients.

Richemont, qui détient également les marques horlogères suisses Piaget et IWC, a indiqué que son chiffre d'affaires total avait progressé de 13 % pour atteindre 5,95 milliards d'euros au cours du trimestre clos fin septembre, dépassant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s'établissaient à 5,89 milliards d'euros, selon Visible Alpha.

Bien qu'en recul par rapport à la croissance de 20 % enregistrée au premier trimestre, ce chiffre témoigne de la résilience de l'activité de Richemont et d'une solide performance aux États-Unis, au Japon et en Europe, où les ventes ont progressé de 15 % ou plus.

Les tendances positives observées à Hong Kong et à Macao ont compensé la faiblesse enregistrée en Chine continentale, a déclaré le directeur général Nicolas Bos aux journalistes.

« Le niveau de confiance en Chine continentale n'a pas encore atteint son plus haut niveau historique, et nous constatons une activité encore plutôt modérée, bien que stable », a-t-il déclaré.

RICHEMONT RÉDUIT SON EXPOSITION AU TOURISME

Le conglomérat du luxe a réduit de moitié son exposition au secteur du tourisme, qui représente désormais environ 15 % de son chiffre d'affaires total depuis la pandémie de COVID-19, a précisé M. Bos, ce qui signifie que la plupart des ventes en Europe, en Asie et en Amérique sont réalisées auprès d'acheteurs locaux.

« C'est aujourd'hui une activité très largement tirée par le marché intérieur, ce qui nous semble en réalité beaucoup plus solide et sain à long terme », a-t-il ajouté.

Richemont, qui ne publie pas de résultats trimestriels, a indiqué que son bénéfice net au premier semestre s'était amélioré, passant de 1,81 milliard d'euros un an plus tôt à 2,53 milliards d'euros, dépassant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s'établissaient à 2,26 milliards d'euros.

PEU DE PRÉCISIONS SUR L'OPÉRATION DE BEERS ET LA SUCCESSION

M. Bos a refusé de commenter les informations selon lesquelles Richemont pourrait rejoindre un consortium soumissionnant pour une participation majoritaire dans la société minière de diamants De Beers. Il a déclaré que les pierres précieuses naturelles étaient importantes pour ses joailliers et qu'elles le resteraient.

Le président de la société, Johann Rupert, âgé de 76 ans, a également éludé les questions concernant la succession après que la société eut nommé son fils Anton au poste de co-vice-président en septembre.

« Je ne suis absolument pas attaché à cela », a déclaré M. Rupert. « Nous prenons du bon temps, je laisse beaucoup de décisions à d'autres. La transition a déjà eu lieu. »

(1 dollar = 0,9042 euro)

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