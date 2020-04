Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les chiens bientôt reconnus comme animaux de compagnie en Chine Reuters • 09/04/2020 à 15:25









SHANGHAI, 9 avril (Reuters) - Les chiens, jusqu'ici considérés en Chine comme du bétail, pourraient y être prochainement reconnus comme animaux de compagnie, en vertu d'une série de recommandations du ministère de l'Agriculture, proposées après l'apparition du nouveau coronavirus. Sont considérés comme du bétail les animaux susceptibles d'être élevés pour des raisons alimentaires et médicales, pour leur fourrure ou leur pelage, ou pour des besoins militaires et sportifs, or la viande de chien reste un met de choix dans de nombreuses régions chinoises. Selon la Humane Society International, dix millions de chiens sont tués chaque année en Chine pour leur viande. Sa consommation est toutefois de plus en plus décriée et Shenzhen est devenue la première ville à l'interdire le mois dernier. "En ce qui concerne les chiens, avec les progrès de la civilisation humaine, l'inquiétude et l'amour du public pour la protection des animaux, les chiens ont été 'sélectionnés' pour devenir des animaux de compagnie et, à l'échelle internationale, ne sont pas considérés comme du bétail, ils ne seront donc plus considérés comme du bétail en Chine", dit le ministère de l'Agriculture dans ses projets de directives publiés mercredi. Après l'apparition du nouveau coronavirus, qui pourrait provenir de la chauve-souris et aurait été transmis à l'homme via d'autres espèces, les autorités chinoises ont interdit l'élevage, le commerce et la consommation d'animaux sauvages, et ont promis de revoir la législation en vigueur pour pérenniser ces interdictions. Selon les recommandations publiées mercredi, qui sont désormais soumises à l'avis du public, 18 espèces - bovins, porcins, volailles et chameaux, notamment - devraient être considérées comme du bétail. Treize autres, dont rennes, alpagas, faisans, autruches et renards, entrent dans une catégorie "spéciales" dont le commerce resterait autorisé. (David Stanway, version française Jean-Philippe Lefief)

