Les chefs des services spatiaux américain et russe parlent de coopération sur la Lune lors d'une rare réunion en Floride

Les chefs de la Nasa et de Roscosmos se rencontrent pour la première fois depuis 2018.

Les discussions portent sur la coopération lunaire, les projets d'espace lointain et l'ISS.

La délégation russe est en ville pour le lancement d'un astronaute commun.

par Joey Roulette

Le nouvel administrateur temporaire de la Nasa, Sean Duffy, a tenu jeudi uneRare réunion en face à face en Floride avec le chef de l'agence spatiale russe, Dmitry Bakanov, où ils ont discuté de la coopération sur la Lune et du maintien de la relation de longue date entre les deux puissances spatiales sur la Station spatiale internationale, a déclaré Roscosmos. Les discussions au Centre spatial Kennedy de l'agence spatiale américaine étaient la première réunion en personne entre les chefs de la Nasa et de l'agence spatiale russe, Roscosmos, depuis 2018. La Nasa n'a pas partagé d'informations sur la réunion et n'a pas répondu aux questions à ce sujet. La réunion, qui coïncide avec une tentative de lancement d'un équipage commun d'astronautes depuis la Floride vers l'ISS, a été un moment important pour les relations spatiales de Washington parfois cahoteuses avec la Russie - en particulier pour Duffy, un administrateur intérimaire de la Nasa qui a été affecté à ce rôle ce mois-ci tout en supervisant également le Département des Transports . Roscosmos a diffusé sur Telegram une vidéo de la rencontre entre Duffy et Bakanov, chacun entouré de son personnel, et d'autres événements où Bakanov et sa délégation peuvent être vus en train de se mêler aux représentants américains. L'agence spatiale russe a déclaré que "les parties ont discuté de la poursuite des travaux sur l'ISS, de la coopération sur les programmes lunaires, de l'exploration conjointe de l'espace lointain et de la poursuite de l'interaction sur d'autres projets spatiaux."

Roscosmos et la Nasa n'ont pas répondu aux questions concernant la nature du programme lunaire ou des discussions sur l'espace lointain. Ces discussions pourraient être le signe d'un dégel des relations entre les programmes spatiaux civils des deux pays et représenter un changement dans les relations spatiales mondiales. La Russie avait l'intention de participer au programme lunaire phare de la Nasa, Artemis, jusqu'à ce qu'elle envahisse l'Ukraine en février 2022. Elle est devenue partenaire du programme lunaire de la Chine, la station internationale de recherche lunaire, un concurrent direct du programme américain Artemis.

La guerre a conduit à un isolement considérable du programme spatial russe, qui a depuis augmenté ses investissements dans les efforts spatiaux militaires alors que presque tous ses projets d'exploration spatiale conjoints avec l'Occident se sont effondrés.

La délégation russe a visité le centre spatial Johnson de la Nasa à Houston mercredi et s'apprêtait à assister jeudi au lancement de Crew-11, une mission de routine vers l'ISS à laquelle participeront deux astronautes américains, un cosmonaute russe et un astronaute japonais. Mais le mauvais temps a repoussé le lancement à vendredi matin, a indiqué SpaceX. Si les tensions américano-russes liées à la guerre en Ukraine ont limité les contacts entre la Nasa et Roscosmos, ces dernières ont continué à partager des vols d'astronautes et à coopérer sur l'ISS, un totem de la diplomatie scientifique vieux de 25 ans, essentiel au maintien des capacités historiques des deux puissances spatiales en matière de vols habités. L'amitié qui règne au sein de l'ISS, dont le coût s'élève à 100 milliards de dollars, repose principalement sur une interdépendance technique: le segment russe dépend de l'énergie produite par les panneaux solaires américains, tandis que le maintien de l'altitude de la station est assuré par les propulseurs russes. De nombreux autres pays dépendent de l'ISS pour leurs recherches en microgravité, notamment l'Agence spatiale européenne, le Canada et le Japon.

Selon l'agence de presse russe TASS, Bakanov et Duffy étaient attendus pour discuter de l'extension de l'accord d'échange de sièges d'astronautes entre les deux pays - en vertu duquel les astronautes américains volent dans des capsules russes Soyouz en échange d'astronautes russes qui volent dans des capsules américaines - et de l'élimination de l'ISS, prévue pour 2030 .