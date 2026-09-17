Les chatbots d'Amazon et de Walmart s'attirent les foudres d'un sénateur en raison de problèmes liés au label « Made in USA »

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Deux sénateurs américains ont demandé à la Commission fédérale du commerce (FTC) d’ouvrir une enquête sur Amazon et Walmart, affirmant que leurs chatbots d’achat basés sur l’IA pourraient écarter les produits « Made in USA » et ne pas signaler les articles portant des étiquettes frauduleuses.

Dans une lettre adressée à la FTC, les sénateurs Tammy Baldwin et Rick Scott ont déclaré que les assistants d’achat « Alexa for Shopping » d’Amazon AMZN.O et « Sparky » de Walmart

WMT.O pourraient nuire aux efforts visant à promouvoir l’industrie manufacturière américaine et induire les consommateurs en erreur.

Ils ont mis en avant les conclusions d’une étude menée par un groupe de réflexion dirigé par l’ancienne présidente de la FTC, Lina Khan, qui a montré que ces chatbots masquaient les informations sur les produits d’origine américaine tout en fournissant des données sur des produits fabriqués dans d’autres pays, tels que la Chine.

“Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’existait pas de filtre “Made in USA”, Alexa a répondu que cela “détournerait une part importante des ventes de leur plus importante base de vendeurs”, en référence aux fabricants étrangers”, indique la lettre, citant l’étude.

L’étude indiquait également que les assistants d’achat basés sur l’IA sont souvent capables de détecter lorsque les étiquettes “Made in USA” sont fausses, mais que les grands détaillants n’utilisent pas cette technologie pour lutter contre ces annonces.

Lorsque les chercheurs ont demandé à Sparky, l’assistant de Walmart, pourquoi il ne signalait pas les allégations suspectes “Made in USA”, le chatbot a invoqué le manque de mesures coercitives de la FTC à l’encontre des détaillants, qualifiant cela de “calcul commercial, et non de justification juridique”, selon l’étude.

Amazon, Walmart et la FTC n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. C’est le Wall Street Journal qui a été le premier à faire état de cette information.

“Nous partageons tous l’objectif de renforcer l’industrie manufacturière américaine et les petites entreprises grâce à des initiatives telles que l’étiquetage “Made in USA”, tout en veillant à ce que les consommateurs reçoivent des informations précises sur le lieu de fabrication des produits qu’ils achètent”, ont écrit les sénateurs dans leur lettre.

“À l’issue d’une enquête approfondie, nous encourageons vivement la Commission à envisager des mesures coercitives supplémentaires afin de dissuader ce type de comportement à l’avenir”, ont-ils ajouté.

L’année dernière, la FTC avait adressé des lettres à Amazon et à Walmart les exhortant à sévir contre les allégations “Made in USA” des vendeurs tiers, en invoquant les politiques de l’entreprise exigeant que les vendeurs fournissent des informations exactes.

Mme Khan avait poursuivi Amazon en justice lorsqu’elle travaillait à la FTC, l’accusant de détenir des monopoles illégaux dans le commerce de détail en ligne. L’affaire est toujours en cours.