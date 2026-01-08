 Aller au contenu principal
Les changements de recommandations : TotalEnergies, Covivio, Carmila, Rexel, Abivax, URW...
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 08:21

Le logo de TotalEnergies sur la façade vitrée d'un bâtiment. (Crédits: Adobe Stock)

* TOTALENERGIES TTEF.PA - Jefferies relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver", relève son objectif de cours à 66 euros contre 58 euros.

* COVIVIO CVO.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter".

* CARMILA CARM.PA - Jefferies abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 18,5 euros contre 22 euros.

* REXEL RXL.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 32 euros contre 28 euros.

* ABIVAX ABVX.PA - BTIG relève son objectif de cours à 150 euros contre 120 euros.

* URW URW.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 110 euros contre 100 euros.

* SOITEC SOIT.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 27 euros contre 35 euros.

* FORVIA FRVIA.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 12 euros contre 10,1 euros.

* VALEO SE VLOF.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 12,2 euros.

* OPMOBILITY SE OPM.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 13,5 euros contre 11,1 euros.

* DASSAULT AVIATION AM.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 330 euros contre 305 euros.

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ABIVAX
112,0000 EUR Euronext Paris +2,19%
CARMILA
16,6400 EUR Euronext Paris -2,12%
COVIVIO
54,4500 EUR Euronext Paris -3,29%
DASSAULT AVIATION
314,8000 EUR Euronext Paris +3,01%
FORVIA (EX FAURECIA)
13,9150 EUR Euronext Paris +0,11%
OPMOBILITY
16,1700 EUR Euronext Paris -1,64%
REXEL
33,3400 EUR Euronext Paris -2,66%
SOITEC
28,3600 EUR Euronext Paris +8,24%
TOTALENERGIES
53,6100 EUR Euronext Paris +0,19%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
94,2800 EUR Euronext Paris -0,46%
VALEO
12,0650 EUR Euronext Paris +0,21%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
