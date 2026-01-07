Les changements de recommandations : Sodexo, Arcelormittal, Rexel, Air Liquide, Bouygues...

Un employé de Sodexo au travail. (Crédits: Flickr - Salem Keizer Public School)
* SODEXO SA EXHO.PA - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 46 euros contre 53 euros.
* ARCELORMITTAL SA MT.LU - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et son objectif de cours à 46,2 euros contre 33,7 euros.
* REXEL RXL.PA - Kepler Cheuvreux abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter" et son objectif de cours à 35 euros contre 33 euros.
* AIR LIQUIDE AIRP.PA - Citigroup abaisse son objectif de cours à 195 euros contre 208 euros.
* BOUYGUES SA BOUY.PA - Morgan Stanley relève son objectif de cours à 49 euros contre 44 euros.
* DASSAULT SYSTÈMES DAST.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 25 euros contre 30 euros.
* KERING PRTP.PA - RBC relève son objectif de cours à 340 euros contre 280 euros.
(Rédaction de Gdansk)
