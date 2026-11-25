Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (crédit photo : L. Grassin )
* SANOFI SASY.PA - RBC relève sa recommandation à "sur-performance" contre "performance du secteur" et son objectif de cours à 105 euros contre 80 euros; Jefferies relève son objectif de cours à 120 euros contre 100 euros. Barclays relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne", relève son objectif de cours à 120 euros contre 90 euros.
* RENAULT RENA.PA - JP Morgan abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer", abaisse son objectif de cours à 35 euros contre 45 euros.
* IPSEN IPN.PA - RBC abaisse sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance" et relève son objectif de cours à 175 euros contre 148 euros.
* PERNOD RICARD PERP.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 75 euros contre 90 euros.
* L'OREAL OREP.PA - JP Morgan relève son objectif de cours à 405 euros contre 375 euros.
* DANONE DANO.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 90 euros.
* VUSION VU.PA - Berenberg relève son objectif de cours à 250 euros contre 220 euros.
( Rédaction de Gdansk)
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