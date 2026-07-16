Les chaînes américaines sont confrontées à un dilemme : faut-il diffuser le discours de Trump sur la sécurité électorale ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Helen Coster

Les chaînes de télévision américaines se demandent si elles doivent diffuser jeudi, en prime time, le discours prévu du président Donald Trump intitulé « », dans lequel il devrait aborder principalement la question de la sécurité électorale, à quatre mois des élections de mi-mandat décisives.

Historiquement, les chaînes ont toujours diffusé la plupart de ces discours, au motif qu’ils fournissent des informations d’intérêt public.

La Maison Blanche envisage d’utiliser ce discours pour divulguer des renseignements sensibles concernant l’intention ou la capacité de la Chine à s’ingérer dans les élections américaines de 2020, a rapporté mercredi l’agence Reuters, ce qui, selon certains responsables de l’administration Trump, pourrait induire en erreur.

Trump passe depuis des années à semer le doute sur les résultats électoraux, affirmant à tort que sa défaite de 2020 face au démocrate Joe Biden était le fruit d’une fraude. Il a également affirmé, sans preuve à l’appui, que le vote par correspondance était entaché de fraudes, que les machines à voter étaient vulnérables à la manipulation et que le vote de non-citoyens était généralisé.

Certains démocrates, dont la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez, ont exhorté les chaînes de télévision à ne pas diffuser ce discours, arguant que Donald Trump risque de réitérer des allégations déjà réfutées.

Les porte-parole des trois grandes chaînes américaines — ABC, CBS et NBC — n’ont pas répondu aux questions de Reuters visant à savoir s’ils prévoyaient de retransmettre le discours en direct. CNN et Fox News FOXA.O n’ont pas non plus répondu à une demande de commentaire.

Refuser de diffuser ce discours risquerait de susciter la colère d’une administration qui a déjà exercé une pression sans précédent sur les grandes chaînes de télévision.

ABC, qui appartient à Walt Disney DIS.N , fait actuellement l’objet de deux enquêtes en cours menées par la Commission fédérale des communications (FCC), dont l’une vise à déterminer si son talk-show diffusé en journée, « The View », a enfreint les règles d’égalité de temps d’antenne en interviewant un candidat démocrate au Sénat au Texas.

Trump a attaqué à plusieurs reprises NBC et sa société mère, Comcast CMCSA.O , qu’il a surnommée « Concast ». Le mois dernier, il a quitté en trombe une interview avec la journaliste politique de NBC Kristen Welker après avoir qualifié la chaîne de « chaîne partiale et malhonnête ».

Comcast a annoncé le mois dernier son intention de se scinder en deux sociétés cotées en bourse par le biais d’une scission de NBCUniversal et de Sky. Selon les analystes, cette opération pourrait faire de NBCUniversal une cible de rachat attractive.

Chez CBS, le rachat de Paramount PSKY.O par David Ellison, dont le père milliardaire Larry est un allié de Trump, a semé le trouble au sein de la rédaction et entraîné le départ de cadres supérieurs de l’émission d’actualité « 60 Minutes ». Certains employés ont dénoncé des ingérences politiques dans les décisions éditoriales, ce que la chaîne a nié.

Ellison attend désormais l’autorisation de la FCC pour l’acquisition par Paramount de Warner Bros. Discovery, ce qui pourrait lui donner le contrôle de CNN, une chaîne que Trump critique depuis longtemps pour ce qu’il qualifie de couverture médiatique partiale. La division concurrence du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’opération le mois dernier.

La chaîne d’information câblée Fox News, à tendance conservatrice et détenue par Rupert Murdoch, diffuse généralement tous les discours de Trump, mais pourrait également se montrer réticente à l’égard de celui-ci. En 2023, la chaîne a dû verser 787 millions de dollars à pour régler un procès en diffamation lié à la diffusion d’allégations mensongères concernant l’élection de 2020.