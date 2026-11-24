Les centres commerciaux américains font leur retour pour les fêtes, les consommateurs recherchant bien plus que de simples bonnes affaires

Les propriétaires de centres commerciaux et les détaillants américains misent sur leur capacité à attirer les acheteurs en ligne en leur proposant une expérience qu’ils ne peuvent pas vivre derrière leur écran: une sortie festive.

Les enquêtes montrent que les restaurants, les divertissements et les expériences partagées jouent un rôle de plus en plus important pour attirer les clients dans les centres commerciaux, ce qui pousse les marques à proposer des offres en magasin et à réaménager leurs points de vente pour que le déplacement en vaille la peine.

Environ 84 % des Américains prévoyant de faire leurs achats pendant le week-end de Thanksgiving s’attendent à le faire dans un magasin physique, soit la part la plus élevée depuis 2019, selon une enquête menée par l’International Council of Shopping Centers. Et environ 55 % des acheteurs américains pendant les fêtes prévoient de se rendre dans un centre commercial couvert cette saison, contre environ 50 % l’année dernière, selon une autre enquête auprès des consommateurs réalisée par la société d’investissement immobilier JLL .

Brian Daniel, 55 ans, de Grand Rapids, dans le Michigan, a déclaré que la plupart de ses achats s’étaient déplacés vers Internet après la pandémie, mais qu’il était récemment revenu dans les centres commerciaux, attiré en partie par l’expérience du shopping en personne.

"Quand je vais au centre commercial, je ne me contente pas d’y entrer et d’en ressortir. J’en fais une soirée: shopping, restaurant et cinéma", a déclaré M. Daniel. Pendant les fêtes, a-t-il ajouté, la musique, les décorations et la possibilité de flâner à la recherche de cadeaux renforcent l’attrait de ces lieux.

Les pauses gourmandes font de plus en plus partie intégrante de la sortie shopping: environ 21 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête de JLL prévoient d’acheter une boisson ou un en-cas à chaque sortie pendant cette période des fêtes, contre 12 % l’année dernière.

"(Les consommateurs) sont de plus en plus attirés par les centres commerciaux en raison de la richesse et de la diversité des possibilités d’achats", a déclaré Paul Chase, président de la division de gestion immobilière lifestyle chez JLL. "Il est important pour les clients ou les consommateurs de se rendre là où ils vivront… la meilleure expérience possible."

Les consommateurs qui se rendent dans les centres commerciaux prévoient de dépenser 1 357 dollars par personne pendant la période des fêtes, soit environ 23 % de plus que le montant prévu par ceux qui ne prévoient pas de s’y rendre, selon l’enquête de JLL.

Les acheteurs prévoient de dépenser 17,3 % de plus pour les restaurants et les loisirs et 16 % de plus pour l’alimentation et les décorations par rapport à la période des fêtes de l’année dernière, tandis que les dépenses prévues pour les cadeaux n’augmentent que de 3,1 %, selon l’enquête.

LES NOUVEAUX "MALLRATS"

Les jeunes consommateurs contribuent à cette évolution, considérant de plus en plus les centres commerciaux comme des lieux de rencontre plutôt que de simples lieux d’achat, a déclaré Eli Simon, directeur général de Simon Property Group SPG.N , lors d’une conférence sur l’immobilier en septembre .

Les clients "veulent également se rendre là où se trouvent les meilleurs restaurants; ils veulent aller là où il y a des divertissements", a déclaré Stephen Yalof, directeur général de Tanger, qui possède 42 centres commerciaux aux États-Unis et au Canada, dont la plupart sont des centres de magasins d’usine.

Pour attirer les clients, les enseignes enrichissent leur offre au sein des centres commerciaux tout en proposant de nouvelles expériences.

Coach TPR.N , par exemple, commercialise pour la première fois ses sacs à main des collections Tabby et New York dans l’ensemble de ses magasins d’usine. Auparavant, les clients ne pouvaient trouver ces sacs, qui coûtent généralement plusieurs centaines de dollars, que dans les boutiques Coach pratiquant les prix pleins.

"Nous rendons ces articles accessibles partout où nos clients choisissent de faire leurs achats. C’est une nouveauté", a déclaré Leigh Manheim Levine, présidente de Coach Amérique du Nord. La marque s’est rendu compte que les consommateurs de la génération Z "étaient très déconcertés lorsqu’ils voyaient le modèle Tabby sur TikTok mais ne le trouvaient pas en magasin", a-t-elle expliqué.

Coach a également ouvert "à un rythme effréné" des cafés au sein de ses magasins, a indiqué Mme Levine. Au cours des deux derniers mois, la marque a doublé le nombre de ses Coach Coffee Shops en Amérique du Nord pour atteindre huit établissements — principalement situés dans des centres commerciaux de déstockage où l’offre de restauration est limitée.

"Les clients ont aujourd’hui tellement de choix que nous devons continuer à les inciter à venir en leur proposant quelque chose qu’ils ne peuvent pas trouver en ligne", a déclaré Nata Dvir, directrice du merchandising de la chaîne de grands magasins Macy’s M.N . Elle a notamment cité un pop-up Levi’s dédié à la retouche sur place et un stand de broderie sur mesure Ralph Lauren.