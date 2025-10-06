Les CDC américains soutiennent la recommandation de leurs conseillers de retirer le soutien général à la vaccination contre le virus COVID

(Ajout d'éléments de contexte tout au long du document)

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré lundi qu'ils avaient adopté sans changement les recommandations d'un groupe de conseillers externes, y compris le fait que les vaccins COVID-19 devraient être administrés dans le cadre d'une prise de décision partagée avec un prestataire de soins de santé.

La nouvelle recommandation maintient l'accès au vaccin par l'intermédiaire de l'assurance maladie.

Ces recommandations interviennent à un moment délicat pour le CDC, qui a récemment vu l'éviction de son ancienne directrice Susan Monarez après avoir résisté aux changements de politique vaccinale proposés par le secrétaire d'État à la santé, Robert F. Kennedy Jr.

Le directeur intérimaire du CDC, Jim O'Neill, a également approuvé les recommandations de ses conseillers contre l'utilisation du vaccin combiné rougeole-oreillons-rubéole-varicelle avant l'âge de 4 ans. À la place, des vaccins séparés seront administrés pour la rougeole, les oreillons, la rubéole et la varicelle.

Les calendriers de vaccination seront mis à jour sur le site web des CDC d'ici mardi, a indiqué l'agence.

Au début de l'année, les CDC ont déclaré que la vaccination COVID chez les enfants en bonne santé âgés de 6 mois à 17 ans devrait suivre une décision clinique partagée par les parents de l'enfant et leur prestataire de soins de santé, après que Kennedy a déclaré que les recommandations pour ces enfants et les femmes enceintes seraient abandonnées.

Kennedy, sceptique de longue date à l'égard des vaccins, a cherché à réécrire les politiques de vaccination du pays par une série d'actions de grande envergure, notamment en démantelant le conseil consultatif national sur les vaccins pour le reconstituer ensuite avec des experts triés sur le volet qui partagent son opposition aux vaccins COVID.

En août, la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé les vaccins COVID-19 mis à jour pour les personnes âgées de plus de 65 ans, mais a limité son approbation pour les personnes plus jeunes à celles qui présentent des risques pour leur santé.

Les trois vaccins COVID approuvés sont fabriqués par Pfizer

PFE.N avec son partenaire allemand BioNTech 22UAy.DE , Moderna MRNA.O et Novavax NVAX.O avec Sanofi SASY.PA .