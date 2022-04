Les capitaux continuent d’affluer vers les ETFs d’obligations de développement durable malgré une performance médiocre

Les investisseurs adeptes des principes ESG ont ajouté 130 millions de dollars dans les ETF d'obligations de développement durable.

Les investisseurs adeptes des principes ESG ont ajouté 130 millions de dollars dans les ETF d’obligations de développement durable (SDB) cette année, malgré des rendements négatifs (-6,2 % en moyenne). Le thème est actuellement composé de 9 ETF domiciliés dans l’UE avec des actifs cumulés sous gestion de 2,77 milliards de dollars.

Les SDB sont des titres à revenu fixe émis par des entités privées ou publiques pour financer des activités ou des projets liés au développement durable et alignés sur les Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Les émetteurs de SDB émettent des obligations qui indiquent contractuellement le taux d’intérêt (coupon) qui sera payé et le moment où le principal de l’obligation doit être rendu (date d’échéance). Parmi les principaux émetteurs d’obligations de banques de développement durable figurent la Banque européenne de développement pour la reconstruction et le développement, la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de développement – pour n’en citer que quelques-unes.

Les ETFs d’obligations de développement durable et leurs AUMs

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-acc – USD (MDBUA): 833 millions de dollars

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A-acc – EUR Hedged (MDBE): 555 millions de dollars

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A-acc – CHF Hedged (MDBC): 211 millions de dollars

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF – C – USD (DDBB): 197 millions de dollars

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) – EUR (UEEG): 183 millions de dollars

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis distributing – GBP (MDBG): 177 millions de dollars

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF – Acc – CHF Hedged (IDBB): 49 millions de dollars

UBS ETF – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis – USD (MDBU): 44 millions dollars

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF – GBP Hedged (DDBG): 28 millions de dollars

Parmi les plus grands fonds, MDBUA cherche à suivre l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped TR et investit dans des obligations supranationales de développement durable.

Au 29 mars 2022, les 10 principaux composants du fonds (~25% du portefeuille) comprenaient des obligations de banques de développement durable avec différents taux de coupon et échéances – principalement émises par la Banque africaine de développement, la Banque asiatique de développement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement.

Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,18 % et se négocie sur plusieurs bourses, notamment la Borsa Italiana (MDBA IM, EUR), la Deutsche Boerse Xetra (MDBA GY, EUR), la SIX Swiss Exchange (MDBUA SW, USD) et la Mexican Stock Exchange (MDBUAN MM, MXN).

