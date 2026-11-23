Les cabinets d'avocats visés par une action en justice au titre de la loi RICO affirment que cette décision risque de provoquer un véritable chaos en matière de contentieux

Un cabinet d’avocats américain spécialisé dans les demandes d’indemnisation liées au mésothéliome et à l’amiante demande à un juge fédéral de reconsidérer sa décision ou de l’autoriser à faire appel de celle-ci, décision qui a permis au fabricant de tuyaux en plastique JM Eagle d’engager une action civile pour racket à son encontre.

Le cabinet d’avocats Simmons Hanly Conroy, basé à Alton, dans l’Illinois, a déclaré dans un mémoire déposé au tribunal que la décision rendue au début du mois par le juge fédéral Robert Gettleman « élargit considérablement » le champ d’application de la loi fédérale RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

« Si les conclusions, les réponses à la procédure de communication préalable et les témoignages d’une partie dans un procès peuvent constituer un schéma de racket, chaque action en justice perdue peut donner lieu à une action RICO en représailles qui rouvrira les affaires sous-jacentes, avec une procédure de communication préalable de grande envergure portant sur des affaires classées et la menace de dommages-intérêts triplés », a déclaré le cabinet dans sa requête, déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Chicago.

De grandes entreprises, notamment Uber Technologies et FedEx, ont intenté une série de poursuites en invoquant la loi RICO contre les avocats des plaignants devant les tribunaux fédéraux américains. Près de 300 affaires de ce type ont été intentées depuis 2024, selon l’American Tort Reform Association, un groupe de défense juridique favorable aux entreprises.

Dans bon nombre de ces affaires, les avocats des plaignants ont rétorqué que les entreprises exerçaient des représailles à leur encontre pour avoir introduit des plaintes fondées et tentaient de les mener à la faillite par le biais de procédures judiciaires coûteuses.

Dans son mémoire, le cabinet Simmons Hanly a déclaré que si le juge Gettleman ne revenait pas sur sa propre décision, il devrait autoriser le cabinet à faire appel devant la Cour d’appel du 7e circuit des États-Unis. Le cabinet Sokolove Law, basé à Chestnut Hill, dans le Massachusetts, et également poursuivi par JM Eagle, a lui aussi demandé au juge Gettleman de reconsidérer sa décision.

Ces cabinets sont représentés par des avocats du cabinet Jenner & Block, qui n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Un avocat de JM Eagle, Ashwin Ram, du cabinet Buchalter, a déclaré dans un communiqué que les requêtes des cabinets d’avocats constituaient « une tentative désespérée d’échapper à la procédure de communication des pièces et à une décision sur le fond ».

JM Eagle, qui poursuit cette action en justice sous son ancien nom, J-M Manufacturing, allègue que Simmons Hanly a dissimulé des preuves, utilisé des témoignages et des déclarations mensongers ou falsifiés, et commis une fraude dans le cadre du recouvrement de milliards de dollars auprès de défendeurs impliqués dans des affaires liées à l’amiante, dans des milliers de dossiers.

La société a intenté son action en justice en vertu de la loi RICO, une loi fédérale conçue pour lutter contre les chefs du crime organisé et qui permet aux plaignants civils d’obtenir le triple des dommages-intérêts s’ils obtiennent gain de cause.

Les cabinets d’avocats avaient fait valoir que l’action en justice de JM Eagle devait être rejetée en vertu d’une doctrine juridique connue sous le nom de « Noerr-Pennington », qui découle de la protection du droit de pétition auprès du gouvernement garantie par le premier amendement de la Constitution américaine.

Le juge Gettleman a estimé que cette doctrine n’était pas absolue et qu’elle comportait des exceptions lorsque l’action en justice était présumée être un simulacre.

Dans son mémoire déposé vendredi, Simmons Hanly a déclaré que le juge Gettleman aurait dû mener une analyse plus approfondie des affaires sous-jacentes opposant le cabinet à JM Eagle. Si le juge Gettleman refuse de reconsidérer sa décision, le cabinet lui a demandé d’autoriser un appel immédiat devant la Cour d’appel du 7e circuit afin de déterminer si les allégations de faute professionnelle en matière de contentieux suffisent à qualifier ces agissements d’activité de racket au sens de la loi RICO.

L’affaire est intitulée J-M Manufacturing Company Inc. c. Simmons Hanly Conroy LLP, Tribunal fédéral de première instance du district nord de l’Illinois, 1:24-cv-03853.

Pour J-M Manufacturing: Lisa Carteen de J-M Manufacturing; ainsi qu’Ashwin Ram et Andrew Erskine du cabinet Buchalter

Pour Simmons Hanly Conroy et Sokolove Law: John Storino, Reid Schar, Annie Kastanek, Kirsten Spira et Amit Patel, du cabinet Jenner & Block